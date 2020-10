Bagong quarantine facility binuksan sa Maynila

Pinasinayaan ni Manila Mayor Isko Moreno at Vice Mayor Honey Lacuna-Pangan ang pinakabagong COVID-19 quarantine facility ng lungsod sa Pamantasan ng Lungsod ng Maynila na may 66-bed capacity. Larawan mula sa Facebook page ng Manila Public Information Office



MAYNILA - Pinasinayaan ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang bagong quarantine facility sa Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, Huwebes ng umaga.

Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, pang-15 na nila itong quarantine facility na itinayo sa lungsod.

“This will raise more than 600 bed capacity with regard to quarantine facility,” sabi ni Moreno.

Ang PLM Quarantine Facility ay may 66 beds, at bawat cubicle ay may electric fan. Mayroon ding 16 airconditioning units sa buong pasilidad.

Ipinaliwanag ni Moreno ang pangangailangan ng pagtatayo ng mga quarantine facility sa magpopositibong residente ng lungsod.



“Sa Maynila maraming mahihirap na komunidad at maliliit ang bahay so if there will be infection, most likely mabilis itong gugulong,” sabi niya.

Nito lamang Miyerkoles ay binuksan ng lungsod ang quarantine facility sa San Andres Sports Complex sa Malate.

Ayon kay Moreno, ang kabuuang COVID-19 bed capacity sa mga ospital sa Maynila ay higit pa sa itinakda ng Department of Health.

“About 35 percent ang appropriation natin sa hospital bed capacity,” sabi niya.