ALAMIN: '7 commandments' ng DTI para sa mga pupunta sa mall habang pandemya

Nililinis ng sanitation team ang handrails ng escalator ng isang mall sa Quezon City noong Mayo 2020. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

MAYNILA - Naglabas na ng patakaran ang Department of Trade and Industry kaugnay ng mas pinaluwag na operasyon ng mga mall.

Ito ang tinatawag na "7 commandments" kung saan dapat sundan ng mga pumupunta sa mall ang mga sumusunod:

Pagsusuot ng face mask

Pagsusuot ng face shield

Bawal kumain at magsalita sa public transport, nakakulob at matataong lugar

Dapat may sapat na ventilation sa lugar

Maayos na pagdi-disinfect

Pag-isolate sa mga nagpositibo sa COVID-19

Tamang physical distancing

Bukod sa mga gagawing inspection ng DTI, nagtalaga na rin ng consumer care hotline ang ahensiya na puwedeng pagsumbungan ng ordinaryong mamamayan kung may nakitang paglabag ang mga mall operator sa 7 commandments.

Kaya paalala ng DTI sa mga nagsasagawa ng mall-wide sale, siguruhing may physical distancing pa rin sa mga establisimyento.

"Any violation of the health protocol will mean temporary shutdown for the business establishment,” ani DTI Usec. Ruth Castelo.

Tiniyak naman ng mga mall operator na kahit dumagsa ang mga tao ay magagawan pa rin ng paraan para mayroon pa ring physical distancing.

Inaasahang aarangkada ang mga Christmas “gimik” ng mga mall, kabilang ang mga mall-wide sale pagkatapos ng Undas.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News

