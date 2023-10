Photo and video courtesy: PNP Anti-Cybercrime Group

MAYNILA — Arestado ang walong lalaki na sangkot umano sa online illegal gambling sa ikinasang operasyon ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group sa Balanga City, Bataan kahapon.

Sa video mula sa PNP- ACG, makikita na habang nagsasagawa ng online raffle ang dalawang lalaki, biglang pumasok ang mga operatiba at pinatigil ito.

Ayon sa PNP-ACG, nag-ugat ang kanilang operasyon nang magreklamo ang Philippine Amusements and Gaming Corp. (PAGCOR) sa kanilang tanggapan noong August 10. PAGCOR ang nangangasiwa sa ligal na sugal sa Pilipinas.

"Nagreklamo si PAGCOR sa atin. Itong Tipsy D daw, allegedly ay nage-engage ng online raffle. So nagbebenta ng ticket, meron silang nira-raffle na mga sasakyan and everything," ayon kay Police Capt. Michelle Sabino, tagapagsalita ng PNP ACG.

Nagsagawa raw ang pulisya ng surveillance at nakakuha ng search warrant sa computer data ng mga suspek.

"Ang violation nila, kasi siyempre, walang mga license ito. Bakit ba pinagbabawal ng batas pag wala tayong license? Basically, kasi wala kang hahabulin."

Nakumpiska ng mga pulis ang desktop, extension monitor, laptop, mobile phones, tablet, Airmix tambiolo, set ng numbered plastic balls, router at CCTV.

Nanawagan ang PNP ACG sa mga nabiktma ng illegal online gambling na mag-report at maghain ng reklamo sa kanilang tanggapan.

Pinag-iingat naman ng PNP-ACG ang mga mahilig sumali sa mga online raffle na suriing maigi kung may lehitimong permit ang mga organizer ng online raffle.

Isinailalim sa inquest proceedings ang mga naaresto ngayong araw at nahaharap sila sa reklamong sa illegal gambling sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act.