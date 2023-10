18 OFW repatriates mula Israel, dumating na sa bansa

Kasama si Elmer Puno sa 18 na OFW na nasa second batch na dumating sa NAIA 3 sa Pasay mula sa Israel noong Okt. 20, 2023. Umuwi sila dahil sa kasalukuyang labanan sa pagitan ng Israel at Hamas. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

MAYNILA — Aabot sa 18 repatriates mula Israel ang bumalik sa Pilipinas nitong Biyernes, sa gitna ng giyera doon.

Kasama sa mga umuwi si Ma. Cristina Magsino na 13-taon na nagsilbing caregiver sa kanyang amo sa Israel. Uuwi na siya sa kanyang pamilya sa Lemery Bantangas.

Kasama siya sa 2nd batch ng mga Filipino repatriates na nagdesisyong umuwi na lang ng Pilipinas sa takot na madamay pa sa nagpapatuloy na giyera sa pagitan ng Israel at grupong Hamas.

Sa mahigit 13-taon niyang pagiging caregiver sa Israel, ngayon na lang din niya personal na naranasan ang makarinig ng mga pagsabog dahil sa giyera.

Sa bawat pagtunog ng sirena, kaba ang nararamdaman nila kaya agad na nagtatago sa shelter para iligtas ang mga sarili.

“Sabado po ng umaga nag-sirena, first time ko po makarinig ng sirene.Nung pangalawang sirene po duna na kami tumakbo sa ilalim ng hagdan, hindi ko po talaga inexpect na ganon talaga ang pagsabog kasi first time ko po makarinig ( ng pagsabog ) sa loob ng mahigit 13-taon na mahigit. Tapos kabado po ako, yung anak po ng kaibigan ko kabado rin po, umiiyak siya kapag nakakarinig ng anomang tunog at nagpapakarga po sakin,” kuwento ni Magsino.

Hindi na nagdalawang isip si Magsino na magpalista sa alok na repatriation ng gobyerno ng Pilipinas lalo’t lumalala aniya ang sitwasyon sa Israel.

“Gusto ko rin makasama pamilya ko, nung nalaman kong may repatriation, pumunta na ako sa embassy para magpa-repat. Hindi po kami mapalagay na baka may mangyari samin, baka po may hindi masalo ng iron dome. Ang isa pa sa kinatatakutan namin ay terorista na nakapasok,” sabi ni Magsino.

Bagamat aminadong malaki ang mawawalang kita sa pagiging caregiver sa Israel na minahal na niya sa mahabang taon nang paninilbihan sa kanyang amo…wala pa rin aniyang papalit sa naiwang pamilya dito sa bansa.

“Ngayon po nag-iisip na ako na mag-konting negosyo para maayos ko ang aming buhay dito. Maganda po sa Israel, eh sa ngayon po eh gusto ko po muan dito sa atin,” aniya.

Kabilang sa mga Filipino repatriates na kasama sa ikalawang batch na dumating sa NAIA Biyernes ng hapon ay si Elmer Puno na tubong Pampanga

Sabi ni Puno, nakaka-dalawang taon pa lang siya sa Israel para sana bigyan ng mas magandang buhay ang kanyang naiwang mag-iina.

Pero mas pinili niyang umuwi na ng Pilipinas bago pa madamay sa giyera.

Sabi ni Puno, sumasahod siya ng P70,000 sa Israel bilang caregiver pero mas matimbang sa kanya ang pagnanais na makasama ang pamilya.

Bago naging caregiver sa Israel, dating salesman sa bansa si Puno.

“Everytime na tumutunog yung serena po tumatakbo na po ako agad sa bomb shelter, kausap ko din po yung misis ko, naririnig na natatakot kaya po pinapauwi na rin po ako, mga anak ko nasabi nila uwi ka na pa kaya hindi po ako nagdalawang isip,” sabi ni Puno.

Nanginginig ang kamay ni Puno habang nasa presscon dahil sa trauma na inabot sa Israel.