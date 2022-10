MAYNILA - May local transmission na ng kakakumpirma pa lang na omicron subvariant sa bansa na XBB at XBC, ayon sa Department of Health.

Ito anila ay dahil may ebidensiyang galing sa iisang lugar ang karamihan ng mga kaso.

"May nakikita tayong datos na nagsusuporta na localized ang transmission. Halimbawa sa XBB, karamihan ng mga kaso ay nahahanap sa Region 6 at ang mga kasong ito ay hindi na natin talaga nali-link sa isa't isa. Either wala silang koneksIyon as to time or place to each other. So localized community transmission," ani DOH Epidemiology Bureau Director Dr. Alethea De Guzman.

Base sa datos na mayroon ang DOH, lumalabas na ang mga tinamaan ng delta variant pa rin ang may pinakaMataas na porsiyento ng mga pasyenteng nagkaroon ng malalang uri ng sakit.

Pinakamababa ang nagka-severe disease sa omicron variant, bagama't ito na ang pinakalaganap na variant sa bansa, pinakakaunti naman ang porsiyento ng namatay bunsod ng nasabing variant, base sa datos ng sequencing.

Sa kabila nito, malinaw na hindi pa tapos ang pandemiya at nananatiling mahalaga ang pagsunod sa minimum health standards at pagpapabakuna.

-- Ulat ni Raphael Bosano, ABS_CBN News