Walang paglabag sa Konstitusyon ang batas na nagpapaliban sa halalang pambarangay sa susunod na taon, ayon kay Solicitor General Menardo Guevarra.

Sinabi naman ng Commission on Elections (Comelec) na kahit hindi nila kakayaning ituloy pa rin ang barangay elections sa Disyembre 5, hindi naman ito imposible.

Humarap ang SolGen sa Korte Suprema ngayong hapon sa pagdinig ng korte sa petisyong ibasura ang batas na nagpapaliban sa botohan sa Oktubre 2023.

Ayon sa naghain ng petisyon na si election lawyer Romulo Macalintal, tila nag-appoint na ang Kongreso ng mga barangay official dahil pinalawig ang kanilang pag-upo sa puwesto sa pagpapaliban ng eleksiyon.

Posible pa aniya na magsilbing vote-buying o pagbili ng boto ang pagpapaliban ng eleksiyon dahil puwedeng ipangako ito ng ilang politiko sa mga taga-barangay kapalit ng kanilang suporta.

Iniipit din umano ang karapatan ng taumbayan na bumoto at tumakbo para sa posisyon sa mga barangay dahil sa pagpapaliban ng halalan.

Kinuwestiyon din ni Macalintal ang aniya’y pagsapaw ng Kongreso sa kapangyarihan ng Comelec na magtakda ng mga eleksiyon.

"Lahat ho ito nawala sa atin ang karapatan. Sinasabi ng Congress sa akin, sa lahat, ito ang inyong barangay officials, sa ayaw niyo at sa gusto ‘yan ang mamumuno sa inyo. Papayag ba tayo sa ganyang uri ng pamamalakad ng ating pamahalaan?" sabi ni Macalintal.

"These barangay officials could hold on to their positions and they will be no longer the representatives of the people. They will become representatives of Congress forever. And how long? Hanggang kailan sila mananatili sa posisyon? As long as Congress would want it, they can stay forever."

Pero sinabi ni Guevarra, walang paglabag sa Saligang Batas o sa mga karapatan ng Pilipino ang pagpasa ng batas na nagpo-postpone sa halalan.

Sabi ng SolGen, wala sa kapangyarihan ng Comelec na magpaliban ng mga pambansang eleksiyon gaya ng barangay elections at tanging sa "political subdivision" lang ito puwedeng gawin ng poll body.

Dagdag ni Guevarra, posibleng mas malaki ang idulot na perwisyo kung itutuloy pa rin ang barangay elections ngayong Disyembre.

"In our consultations, Comelec has made clear that it is now impossible to hold the elections on 5 December 2022, in view of the passage of RA 11935 and the consequent suspension of the preparatory activities crucial to the conduct of the elections," sabi niya.

"Forcing the holding of elections under these circumstances may have far-reaching implications on our democracy and in the trust and confidence of electorate on the outcome of this important exercise."

Idinetalye naman sa korte ni Comelec Chairman George Garcia kung bakit hindi na nila makakayanang ituloy ang halalan sa orihinal na petsa.

Aniya, nahinto na ang pag-imprenta ng mga balota matapos maipasa ang batas na nagpapaliban sa halalan.

Umabot lang sa 36 million ang mga naimprentang balota.

Hindi na rin itinuloy ang pagbili ng indelible ink dahil mawawala na aniya ang bisa nito sa loob ng isang taon.

"We are in a dire predicament. Material time, we do not have. It's really not viable and feasible at this time," ani Garcia.

Nang klaruhin ni Associate Justice Marvic Leonen kay Garcia kung imposible ba na maisagawa ang halalan sa Disyembre kung pahintuin ng korte ang batas sa postponement, sinabi ni Garcia na kakayanin pa rin itong gawin o kahit sa ibang araw kasunod nito.

Pero ipinunto ni Macalintal na kahit ibasura ng Korte Suprema ang batas na nagpapaliban sa halalan, puwede pa ring gawin ang eleksiyon sa ibang araw pero sa mas malapit na araw sa Disyembre.

Giit pa niya, napuno na siya sa ilang ulit nang pagpapaliban ng barangay elections sa mga nakaraang taon kaya siya naghain ng petisyon.

"Pardon the word, I get fed up, Your Honors, with all these postponements made by our Congress, Your Honors. I believe for the past too many years when Congress postponed the barangay elections I have been deprived of my right to vote," aniya.