Isasagawa sa Sabado ang dry run ng bagong traffic scheme sa Elliptical Road sa Quezon City.

Ayon kay Dexter Cardenas, hepe ng Quezon City Task Force for Transport and Traffic Management (QC TF-TTM), magpapatupad ng paghanay ng mga lane ng Elliptical Road kung saan may intersection, para maiwasan ang pag-embudo ng traffic tuwing rush hour.

Ito ay sa pagtutulungan aniya ng Department of Transportation (DOTr), local government unit, at ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA).

"It’s a collaboration between DOTr, LGU and MMDA. To incorporate plan ng QC, LGU, at MMDA. To improve for commuters and transport program dito sa QC pina-jive lang, hindi lang kanya-kanyang plano," ani Cardenas.

"Papagandahin natin ang lugar para sa tamang direksiyon ng motorista, improve natin ang designated lane ng bike lane, PUV. Pag designated lane mas maganda ang movement of vehicles. Ime-measure natin kasabay na data at survey improvement ng current design," dagdag niya.

Ayon kay Cardenas, dakong alas-6 ng umaga ng Sabado ay maglalagay na sila ng mga plastic barriers at bollards sa Elliptical Road.

Mahalaga ang pagsasaayos ng traffic sa kalsadang ito lalo't doon din matatagpuan ang ilang tanggapan ng gobyerno at marami ang pumupunta para sa kanilang mga transaksiyon.

Sa bagong disenyo, ang mga motorista na liliko pakanan ay inaabisuhan na manatili sa kanan na lanes papunta sa kanilang exit sa Elliptical Road.

Isa umano itong paraan ng pagdidisiplina rin sa mga motorista kabilang na ang mga PUV kung saan minsan ay kung saan-saan na lang binababa ang mga pasahero.

Dry run pa lang bukas, at sa Lunes ang aktuwal na pagpapatupad kaya inaasahan ang matinding pagsubok para sa traffic enforcers ng lungsod.

"Dry run will start by Saturday. Ang effect at pinaka-challenge is on Monday. We will conduct data and survey... Sasanayin na natin sa Saturday para sa Monday makikita what will be the result ng pagkalat ay lalagyan natin ng geometric design," sabi ni Cardenas.

Dahil dito, ngayon pa lang, nakikiusap ang QC TF-TTM na makipagtulungan ang lahat ng motorista sa ipatutupad na bagong scheme sa Elliptical Road.

"Sa ating mga kababayan na dumadaan sa QC Circle at Rotonda, we need your cooperation or discipline. Ginagawa natin ito hindi lang to improve the traffic flow kundi para sa safety," ani Cardenas.

-- Ulat ni Anna Cerezo, ABS-CBN News