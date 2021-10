MAYNILA - Ibinunyag ng isang senador nitong Huwebes ang hindi pa umano naide-deliver na mga items na binili ng Department of Environment and Natural Resources (DENR) na nagkakahalaga ng P1.3 bilyon, na ginawa sa pamamagitan ng Procurement Service ng Department of Budget and Management (PS-DBM).

Bukod pa rito, may P122 milyon na transaksyon din ang ahensya sa Philippine International Trading Corporation o PITC na hindi pa rin daw naide-deliver, ayon kay Senator Imee Marcos.

“Mayroon na namang delayed/non-delivery ng items procured by PS-DBM and PITC with an accumulated balance fund transfer amounting to P1.309 billion doon sa PS-DBM and P122 million doon naman sa PITC," sabi ni Marcos sa pagdinig ng Senate Subcommittee on Finance.

Kinumpirma naman ito ni Environment Undersecretary Jonas Leones, pero aniya, may iba ritong nai-liquidate na umano.

“Totoo po 'yan. Ang balance, as of Dec. 31, 2020, is P1.3 billion. But we already liquidated the amount, 34 percent na po yung natapos at kino-coordinate namin sa PS-DBM para matapos na po yan," ani Leones.

Sabi tuloy ni Sen. Cynthia Villar, dapat ay hindi na naglalagay ng pondo ang DENR sa PS-DBM at PITC lalo’t mainit ang mata ng publiko sa naturang mga ahensiya ng gobyerno.

“Alam n'yo nang pinag-iinitan ang PS-DBM at PITC, huwag na kayong maglalagay ng pera do'n. Kasi alam mo, ang impression ng tao, 'pag dinala mo sa PS-DBM at PITC, eh corruption 'yun. Huwag n'yo nang ilagay do'n para hindi na kayo nakakasali sa corruption,” sabi ni Villar.

Sabi ng DENR, kasama sa mga transaksyon nila sa PS-DBM ay ang pagbili ng computer supplies at generator sets.

”Most of our pinabili sa PS-DBM, information technology equipment, mga computers, mga software, generator sets. Noon pong araw, meron po talagang economy of scale. So, lahat po ng puwedeng ibigay ng government para maka-save ang government, ginawa po natin," dagdag ni Leones.

Sabi naman ni Marcos, hindi naman maituturing na mga common supplies ang mga ito, at kaya naman umanong bilhin mismo ito ng ahensya.

Lumalabas umano na 9 na taon na ang ilan sa mga supply na ito, subalit hindi pa rin naide-deliver sa DENR.

“Parang naipon na eh. Kasi matagal-tagal na itong dormant. May 5-years daw. Kasi yung iba, talagang more than 5-years daw. 9 years, hindi ginagamit, dormant. Okay lang ba yung 9 years tinutulugan ang pera, hindi nagde-deliver ng IT?” tanong ni Marcos.

Ayon kay Leones, naipon na lang ang mga ito sa nakalipas na maraming taon at sumulat na rin sila sa PS-DBM para sa delivery ng supplies.

Hindi rin aniya sila direktang nakikipagtransaksyon sa mga supplier, at PS-DBM ang kanilang kausap sa pagbili ng supplies.

Dagdag naman ni Sen. Nancy Binay, hindi na nga naide-deliver ang supplies ng DENR, nagbabayad pa ito ng 4 percent sa ahensiyang hindi nakapag-deliver ng supplies para sa service fee.

“Ang latest naming letter kay Atty. Christopher Lloyd Lao - yung sa PS-DBM dati, March 30, 2021, ni-request po namin yung mga supplies,” sabi ni Leones.

Si Lao ay nagbitiw sa puwesto sa PS-DBM nitong Hunyo.

Pero sabi ni Leones, ang pinakahuling sulat nila ay naka-address na kay Budget Usec. Jasonmer Uayan, ang executive director ngayon ng PS-DBM.

Lumalabas na sa PITC naman ipinadaan ng DENR ang pagbili nila ng supplies ng composting facilities at plastic recycling factory.

Pinagsusumite ng Subcommittee on Finance ang DENR ng mas malinaw na budget proposal at iba pang requirements bago nito aprubahan ang budget ng ahensya at dalhin sa plenaryo ng Senado.

Nitong Miyerkoles, napag-alamang pabor ang ilang senador at pinuno ng ahensya na bawasan ang kapangyarihan ng PS-DBM, ang opisinang nangasiwa sa umano'y maanomalyang pagbili ng medical supplies noong 2020.

Sentro ngayon ang PS-DBM at Pharmally Pharmaceutical Corp. sa Senate Blue Ribbon Committee hearings kaugnay sa paggasta ng pamahalaan sa COVID-19 response funds simula noong nakaraang taon.