MAYNILA - Lima ang anak ni Lito Magpusao na binubuhay niya sa pamamagitan ng pagmamaneho ng jeepney.

Iyon nga lang, dahil sa pandemya at sa linggo-linggong taas-presyo sa diesel, P200 na lang ang naiuuwi niya araw-araw sa pamilya.

"Dati-dati nakakauwi kami ng P400, pero ang uwi namin niyan alas- nuwebe na ng gabi. Ilan kaming kumakain tapos magbabayad pa ng tubig, kuryente saan namin kukunin yun?" ani Magpusao.

Nagpulong ang House Committee on Transportation upang hanapan ng solusyon ang problema ng mga tsuper at ano ang ayudang maibibigay ng gobyerno.

Nitong nakaraang linggo ay naghain ng petisyon ang PASANG MASDA upang hilingin na magtaas na sila ng singil sa pamasahe. Ang isa sa nakikita nilang solusyon ay gamitin na ang probisyon sa TRAIN law.

"Sa panahon po na nag-spike po ang fuel may pagkukunan po tayo ng 30 porsiyento doon sa increase, siguro more than $80 per barrel, puwede na po tayong magbigay ng subsidiya. Nangyari na po ito noong 2018, 2019 kung saan binigyan po natin ng tinatawag na itong pantawid sa kanila muna," ani House Committee on Transportation chair Samar 1st District Rep. Edgar Sarmiento.

Sumulat na rin ang Transportation authorities sa Department of Energy upang gawing mandatory ang diskuwento sa mga gas station sa buong bansa para sa mga pampublikong sasakyan.

"Sumulat po kami last week, ang DOTr at LTFRB sa Department of Energy upang magbigay ng suhestiyon at upang humingi rin ng kanilang cooperation na magkaroon po sana ng mga programa ang DOE na maging mandatory po 'yung mga discounts sa ating public utility vehicles sa mga gas stations nationwide," ani Transportation Assistant Secretary Mark Steven Pastor.

Wala pang ibinibigay na eksaktong halaga ng ayuda at kung magkano ang diskuwento kaya hindi pa rin iuurong ng transport groups ang kanilang petisyon.

"Ipe-pending lang po namin ang aming petition at kapag nakuha na namin ang aming mga napag-usapan, that will be time for us to recall our petition," ani PASANG MASDA President Obet Martin.

Sa susunod na linggo pa malalaman kung ano ang matatanggap na benepisyo ng mga tsuper.

Dahil dito, sari-sariling paraan sa pagtitipid ang mga tsuper.

"Yung ipinipila namin dito halos isandaan lang inaabot na ako dito ng dalawang oras. Hindi sapat, hindi sobrang sapat," ani Magpusao.

-- Ulat ni Zandro Ochona, ABS-CBN News