Pilipinas at Malaysia, pagtitibayin ang bilateral ties sa gitna ng pandemya

Pagtitibayin pa ng Pilipinas at Malaysia ang kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa sa gitna ng pandemya, ayon sa anunsiyo ng Department of Foreign Affairs. Nagpulong sina Foreign Affairs Assistant Secretary for Asian and Pacific Affairs Neal Imperial at Malaysian Ambassador to the Philippines Norman bin Muhamad noong October 18.

DFA Assistant Secretary for Asian and Pacific Affairs Neal Imperial (RIGHT) with Malaysian Ambassador Norman bin Muhamad (LEFT)

Ayon sa Kagawaran, ang Malaysia ay nananatiling kabilang sa pangunahing trading partners at investment sources ng Pilipinas sa kabila ng pandemya. Tinalakay sa pagpupulong ang unti-unting pagbubukas ng borders sa pagitan ng dalawang bansa para sa turismo.

Ipinarating din ng Kagawaran ang pagbati ng Pilipinas sa Malaysia sa kanilang bagong gobyerno. Matatandaang naitalaga bilang bagong prime minister ng bansa si Ismail Sabri Yakoob.

Natalakay rin ng dalawang opisyal ang kooperasyon patungkol sa counterterrorism at patuloy na suporta ng Malaysia sa pagpapaunlad ng Mindanao.

Source: DFA