NCR naghahanda sa ika-2 bugso ng children vaccination vs COVID-19

MAYNILA - Naghahanda na ang mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila sa phase 2 ng pagbabakuna ng mga edad 12 hanggang 17 anyos sa bansa.

Sa ika-2 phase, magkakaroon ng sariling pagbabakuna ang mga lokal na pamahalaan para sa mga batang may comorbidity o mga health risk.

Ayon sa Department of Health, may mahigit 3,000 batang may comorbidity na ang nabakunahan kontra COVID-19.

Karamihan ng pagbabakuna ay gagawin sa mga ospital para agad matugunan sakaling may makaranas ng side effects. Ito ay maliban sa Marikina Sports Complex, SM Megamall, at Oreta Sports Center.

Tiniyak naman ng mga lokal na pamahalaan na may nakahandang mga pediatrician, emergency facility, at ambulansiya sa vaccination site sakaling magkaroon ng medical emergency.

"Nakita natin 'yung hospital setting, sometimes, medyo risky, at the same time medyo maliit ang space. I support the call of the LGUs, provided that mayroon silang immediate response team at 'yung location ng vaccination site, accessible sa mga hospitals," ani vaccine czar Carlito Galvez Jr.

Ang Muntinlupa, sa Oktubre 24 pa magsisimulang magbakuna ng mga bata.

"The facility is ready. We're just waiting for the master list and the vaccine. Mahirap namang i-announce ko tomorrow e hindi ko pa siya nakikita," ani Ospital ng Muntinlupa director Dr. Edwin Dimatactac.

Sa mga batang magpapabakuna sa ibang lokal na pamahalaan, mahalagang may bitbit na ID at medical certificate na patunay ng comorbidity. Dapat ding magdala ng ID ang kasamang magulang o guardian at patunay ng relasyon sa bata.

Hirit ng ilang lokal na pamahalaan na isama na sa pagbabakuna kahit ang mga kabataan na walang comorbidity.

"Ginawa na nating Alert Level 3, kung saan pinapayagan na rin ang intra-, interzonal travel for all ages, kaya kailangan na rin ng mga kabataan ang proteksiyon sa bakuna. Makakatulong din bilang preparasyon natin sa pagbubukas ng klase sa face to face classes muna," ani Marikina Mayor Marcy Teodoro.

Tugon naman ni Health Sec. Francisco Duque III: "We have to consider safety of the vaccines in so far as the pediatric age groups is concerned. That's why we have decided as a matter of policy to commence vaccination from 12 to 17 years of age of children with comorbidities. After that, we'll open na to the general pediatric population."

Hindi pa pumapasok sa one-third ng target na 1.5 milyong COVID-19 vaccine doses kada araw ang average na nagagamit sa bansa, habang nasa 37.7 milyong doses pa ang hindi nagagamit na bakuna.

Dahil dito, plano ng DOH na maglaan ng daily target na dapat maabot ang mga rehiyon.

-- Ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News