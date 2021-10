Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Makalipas ang 5 taong pagkakawalay, nagkasama nang muli si Mariza Hamoy at anak na si Darwin.

Pero ang dati’y malusog na 17 taong gulang, abo na nang bumalik sa kanya.

"Doble 'yung saya saka sakit... Natuwa po ako na natanggap 'yung anak ko pero lalo palang masakit na kasama mo siya kasi doon mo maramdaman na kasama mo nga siya, pero abo na," hinaing niya.

Napatay si Darwin sa isa umanong buy-bust operation sa Payatas kasama ang 3 iba pa noong Agosto 2016.

Pero paninindigan ni Hamoy, walang buy-bust na nangyari at hindi nanlaban ang kanyang anak.

Dumulog siya sa Commission on Human Rights (CHR) at naghain ng kriminal na reklamo sa Ombudsman pero ibinasura ito dahil umurong ang testigo.

Nagsampa rin siya ng reklamo sa PNP Internal Affairs Service na nakakita ng dahilan para litisin ang mga pulis na sangkot. Pero hanggang ngayon, wala pang balita sa kaso.

Kaya dismayado si Hamoy nang lumabas ang resulta ng drug war review ng Department of Justice (DOJ) noong Miyerkoles at wala ang pangalan ng kanyang anak.

"Pinaglaban ko pero walang katwiran 'yung lumabas. Handa naman akong lumaban... Di ko maintindihan bakit ganu'n?" ani Hamoy.

Ayon sa CHR, kung tutuusin, talagang konti lang ang 52 kasong ni-review ng DOJ.

Punto pa ng mga human rights groups, walang bago sa report at base lamang sa records ng PNP-IAS na kulang-kulang din.

"This doesn't raise anything except lots of questions. What happened to thousands of other cases? Why is CHR investigating 25 percent but DOJ only .8 percent?" pagtataka ni Human Rights Watch senior Philippines researcher Carlos Conde.

Pero depensa ni Justice Undersecretary Adrian Sugay, hindi puwedeng sila mismo ang gagawa ng malalimang pagsusuri.

"Hindi puwedeng kami ang tumingin talaga kasi sa amin din ifa-file ang kaso... Ang enforcement arm is NBI talaga," aniya.

Pagtitiyak ni Sugay, sisilipin din nila ang nasa 6,000 kaso ng mga drug war killings, pero posibleng hamon ito dahil ilang buwan na lang ang natitira sa kasalukuyang administrasyon.

—Ulat ni Mike Navallo, ABS-CBN News