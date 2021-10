MAYNILA — Pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte nitong Huwebes ang inagurasyon ng Sariaya Bypass Road sa Barangay Isabang sa Sariaya, Quezon Province.

Pang. Rodrigo Duterte, dumating na sa inagurasyon ng Sariaya Bypass road sa Quezon Province @DZMMTeleRadyo @ABSCBNNews pic.twitter.com/rqDiw9FTWS — Joyce Balancio (@joycebalancio) October 21, 2021

Ito ay 7.42 kilometers na kalsada na may apat na lane, na magsisimula sa Manila South Road Daang Maharlika hanggang Quezon Eco-Tourism Road.

Nasa higit P600 milyon ang halaga ng proyekto na bahagi umano ng Build Build Build Program ng Duterte administration.

Sa kaniyang talumpati, pinuri ni Duterte ang Department of Public Works and Highways (DPWH) at ang project partners nito sa pagsusulong ng proyekto, na aniya'y nakalikha rin ng trabaho para sa mga Pilipino.

Malaking tulong din aniya ito sa economic activities sa Quezon Province.

"As we continue to overcome the current pandemic and carefully reopen our national and local economies, infrastructure development will play a vital role in our success. Indeed, we can fully achieve inclusive growth when the countryside development is pursued. Improved mobility including efficient access of goods and services will lead to greater productivity and progress," ani Duterte.

Ayon sa DPWH, tinatayang nasa 15,000 daily commuters ang magkakaroon ng access sa bypass road, at mapapabilis nang 30 minuto ang byahe papuntang Lucena City mula Sariaya, at mapapaikli rin ang travel time papuntang Bicol.

KAUGNAY NA VIDEO MULA SA ARCHIVES

Watch more on iWantTFC