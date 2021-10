DOH hihintayin muna ang EUA ng Molnupiravir

Hihintayin muna umano ng Department of Health na magkaroon ng emergency use authorization (EUA) ang Molnupiravir bago mag-order ng naturang gamot kontra COVID-19.

Ipinaliwanag ni Health spokesperson Maria Rosario Vergeire na may phase 3 clinical trial pa ang gamot sa Lung Center of the Philippines at Quirino Memorial Medical Center.

Binitawan ng DOH ang pahayag matapos mag-order kamakailan ang lokal na pamahalaan ng Maynila ng 40,000 capsules ng Molnupiravir.

Gagamitin umano ang naturang gamot sa mga pasyenteng may COVID-19 na nakakaranas ng mild o moderate na sintomas, sa 7 ospital sa Maynila, kasama ang Santa Ana Hospital.

Base kasi sa mga pag-aaral, lumilitaw na nababawasan ng 50 porsiyento ng gamot ang tsansang ma-ospital, lumala o mamatay ang isang COVID-19 patient.

Kailangang kumuha muna ng compassionate use special permit ang isang ospital bago magamit ang Molnupiravir.

Pero ayon kay Dr. James Albert Flores, pulmonologist sa Sta. Ana Hospital, kahit wala pang permit, mas maigi nang mag-order dahil posibleng magkaubusan.

"Medyo nahuli tayo. 'Yong ibang bansa, 'di pa naa-approve, may mga deals na sila, mayroon na silang na-procure," ani Flores.

Sa kontrata ng Maynila, wala pang P100 ang kada kapsula ng Molnupiravir, mas mura sa kasalukuyang ginagamit na Remdesivir at Tocilizumab.

Pero nagpaalala ang isa sa mga importer ng Molnupiravir na bakuna pa rin ang kailangan para protektado sa COVID-19.

"Kasi baka magkaroon ng false sense of security ang mga tao na basta na lang iinom ng Molnupiravir, okay na sa kanila," sabi ni Dr. Luningning Villa, medical director ng Faberco Life Sciences.

Ayon sa Food and Drug Administration (FDA), puwedeng makakuha ng EUA ang Molnupiravir bago matapos ang taon at product registration sa kalagitnaan ng 2022.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News