DENR inatasang maglatag ng programa ukol sa medical waste

Inatasan ng mga mambabatas ang Department of Environment and Natural Resources (DENR) na maglatag ng malinaw na guidelines o panuntunan sa tamang pagtatapon ng mga medical waste na dala ng COVID-19 pandemic.

Sa pagtatanong ni Sen. Francis Tolentino, ikinabahala nito ang medical waste na hindi aniya maayos na naitatapon ng ilang local government units na nagsasagawa ng vaccination kontra COVID-19.



Sabi pa ni Tolentino, tinatayang mahigit 200 milyong vials, syringes at karayom na ginamit sa bakunahan ang maiipon sa nagpapatuloy na pagbabakuna kontra COVID-19.

Ayon sa DENR, may mga inilabas nang guidelines ang ahensiya patungkol dito.

“We have already guidelines with DILG that they have to place proper management coming from the vaccines,” ani DENR Usec. William Cuñado.

Pero ayon sa mga mambabatas, mukhang hindi nasusunod ng maayos ang medical waste disposal sa bansa dahil may mga tambak ng basura sa ibang mga LGUs, gaya na lang ayon kay Tolentino sa ilang parte ng Cavite.

Una nang sinabi ni DENR Usec. Benny Antiporda na inaaral na rin ng ahensiya ang treatment sa medical waste sa mga LGU.

Suhestiyon ni Senador Cynthia Villar, pag-aralan din ng DENR kung maaaring ipaubaya na sa mga barangay ang pagkakaroon ng sarili nilang treatment facility para sa mga medical waste sa halip na ipahakot pa ang mga ito sa mga basurero.

Kalimitan aniyang inihahalo lang sa ibang basura ang kinokolektang medical waste.