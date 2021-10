CHED inusisa ukol sa pondong inilipat sa PS-DBM, PITC

Hiningi ni Sen. Franklin Drilon nitong Huwebes ang paliwanag ng Commission on Higher Education (CHED) ukol sa pondo nito na nailipat sa Procurement Service ng Department of Budget and Management (PS-DBM) at Philippine International Trading Corporation (PITC).

Mahigit P1.1 billion diumano ang inilipat sa PS-DBM at mahigit P87 million ang nasa PITC.

Ayon kay CHED chair Prospero de Vera, pambili dapat ng scientific equipment ang pondong inilipat sa PITC at nangyari ito ilang taon bago siya naupong chairman ng ahensiya.

Marami umano ang hindi nabili at ipinasosoli ang pondo sa National Treasury.

Ang nasa PS-DBM naman na bahagi ng Bayanihan Act ay pambili dapat ng mga computer at ipamamahagi sa iba’t-ibang state colleges and universities.

Pero limitado lang daw ang purchase capacity ng CHED at lumampas na ang June 30 deadline sa paggamit ng pondo.

Gayunpaman, ipinasosoli ang pondo sa National Treasury at pinagsusumite ang CHED ng dokumento para maipaliwanag ang mga pondong naililipat sa ibang ahensya.

Hiniling naman ng Philippine Association of State Universities and Colleges (PASUC) na maibigay na sa kanila ang mga benepisyong matagal ng inaasam ng mga faculty gaya ng promotion na may kaakibat na pagtaas ng sahod na aabot sa P5.1 billion.

Mula pa raw 2016 ay wala pang naiaangat na guro, at nakamatayan na nga raw ito ng iba.

Hiniling naman ni Sen. Francis Tolentino na bigyang-pansin din ang mga student athletes na kailangang magtraining at mangangailangan ng bakuna para sa kanilang proteksyon.

Sabi ni De Vera, wala pa ito sa guidelines at pag-uusapan pa lang ito kapag mas umige na ang sitwasyon ng pandemya.

Hiniling din ni Tolentino na magkaroon ng catch-up action plan dahil sa dalawang taong pandemya na nakaapekto sa pag-aaral ng mga estudyante.

Ayon kay De Vera, may plano na ang karamihan sa mga SUC at ginagawa ito ng dahan-dahan base sa kakayahan ng eskwelahan.