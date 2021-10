MAYNILA - Tinalakay sa Senado nitong Huwebes ang pagbubukas ng limited face-to-face classes sa mga kolehiyo at state universities sa gitna ng pandemya, kung saan pinatitiyak ng mga mambabatas ang kahandaan ng mga eskuwelahan sakaling payagan na ito.

Sabi ni Commission on Higher Education (CHED) Chairman Prospero de Vera, depende ang pagbubukas ng klase sa sitwasyon ng COVID-19 sa isang lugar.

“We have to make our campuses COVID resilient when we ask our students to come in at scheduled times," ani de Vera.

Hindi raw dapat sabay-sabay o 100 percent na papasok ang mga estudyante kundi salitan, depende sa populasyon ng mga mag-aaral.

May mga mekanismo na raw ang mga local government units at pinaplantsa na ang limited face-to-face classes, kung saan ang mga eskwelahan daw ang maga-apply sa CHED kung papayagan na silang magbukas para dito.

May mga lugar daw kasi na hindi papayag ang mga magulang at ang LGU na pumasok sa paaralan dahil sa takot pa rin sa COVID-19.

MATAAS NA VACCINATION RATE, KAILANGAN

Pero tanong ni Sen. Pia Cayetano, bakit hindi pa payagan ang mga estudyanteng pumasok gayong pinapayagan nang lumabas para manood ng sine at mag-arcade ang mga kabataan?

Importante aniya ang physical reporting sa kolehiyo.

“What is the need of every student? To be able to mingle with their fellow human being, to be able to learn from their teacher in some face-to-face manner, do group assignments, to interact. How will they go into the workforce if they have never been to school?"

Sabi naman ni De Vera, kailangan pang pataasin ang vaccination rate sa mga kabataan at kailangan n'yang kumunsulta sa mga eksperto.

Ayon kay Health Undersecretary Myrna Cabotaje, ibabase ang pagbubukas ng face-to-face classes sa estado ng vaccination ng mga estudyante sa isang lugar.

“I-divide yung classes, so you can have all the vaccinated in one class and then those unvaccinated will go online. And then pwede naman, the next group parang bubble type," paliwanag ni Cabotaje.

"You can have the vaccinated for one week or two weeks, then you can have the unvaccinated in another one or two weeks. We do not want to disenfranchise the unvaccinated. We want to push with the vaccination," aniya.

UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES SYSTEM

Tinanong din ni Cayetano ang UP system dahil marami silang mga estudyante sa buong Pilipinas.

Sabi ni UP President Danilo Concepcion, kailangan daw nila ng direktiba dahil gusto rin nilang makabalik nang ligtas ang mga estudyante.

Depende rin daw kasi sa magulang kung papayagan ang mga anak pumasok sa campus.

“Sa ngayon, wala pa kaming maliwanag na data kung ilan ba sa mga estudyante namin ang willing na pumasok. Wala din kaming maliwanag na data kung ilan ba sa estudyante namin ang bakunado na," ani Concepcion.

Sabi pa ng opisyal, kailangan muna nila ng direktiba at datos bago magdesisyon sa limited face-to-face classes.

-- Wheng Hidalgo, ABS-CBN News