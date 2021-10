7 sasakyan natabunan ng landslide sa Zamboanga Del Sur

Pitong mga sasakyan ang bahagyang natabunan ng mga putik dahil sa landslide sa Purok 2, Barangay Gatub, Miyerkoles ng hapon. Lakewood Police Office



Lakewood, Zamboanga del Sur – Pitong mga sasakyan ang bahagyang natabunan ng mga putik dahil sa landslide sa Purok 2, Barangay Gatub, sa bayang ito, Miyerkoles ng hapon.

Daanan ang Barangay Gatub ng mga motoristang bumibiyahe papuntang Zamboanga City at isang landslide prone area.

Ayon kay PLt. Elvin Rosales, hepe ng Lakewood Municipal Police Station, kasalukuyang ginagawa ang road widening sa lugar at halos araw-araw na nakakaranas ng pag-ulan.

Bago ang landslide, mahigit tatlong oras na ang pagbuhos ng malakas na ulan.

"At around 2:00 o’clock pa nagstart ‘yong ulan, hanggang gabi na talaga. And then, ‘yong time na ‘yon, ongoing pa ‘yong operation nila. Nakita nila na may possible landslide. So ang ginawa nila, as a matter of SOP po, nag-install po sila ng flagman before sa operation site,” ani Rosales.

Ang flagman umano ang siyang magko-kontrol ng pagdaan ng mga motorista. Pero ilan sa mga motorista ang nagpupumilit na dumaan.

Bago makalagpas sa operation site ng isinasagawang road widening, inabutan ng gumuhong lupa ang apat na pampasaherong van, isang SUV, isang motorcab at isang motorsiklo.

Nagtamo ng mga galos ang mga driver ng pitong sasakyan, gayundin ang ilang mga pasahero ng van.

Ilan sa mga biktima ang dinala sa malapit na rural health unit ng Tigbao, Zamboanga del Sur para mabigyan ng paunang lunas, habang ang iba naman ay tumanggi ng magpagamot.

Ayon sa PAGASA, patuloy na nakararanas ng pag-ulan ang ilang bahagi ng Mindanao dulot ng intertropical convergence zone at localized thunderstorm.

Ngayong Huwebes ay nadadaanan na ang bahagi ng kalsada na natabunan ng landslide.

Paalala ng mga awtoridad sa mga motorista na dapat gumalang at sumunod sa mga nagpapatupad ng batas para makaiwas sa sakuna.

-- Ulat ni Dynah Gay Diestro