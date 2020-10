'Top 10 most wanted' arestado sa Navotas

MAYNILA - Nalambat ng pulisya ang "top 10 most wanted person" at dalawa pang lalaking nasa drugs watchlist sa magkahiwalay na buy-bust operation sa Brgy. Tangos South, Navotas City nitong Martes.

Batay sa paunang ulat ng Navotas PNP, una nilang naaresto sina "Boy Papa" at "Kulit" na nasa drugs watchlist ng pulisya, matapos makabili sa kanila ang isang police poseur buyer ng P300 na halaga ng ilegal na droga.

Nakumpiska sa kanila ang 6 na sachet ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng higit P251,000.

Samantala, timbog din sa kasunod na buy-bust operation sa parehong lugar ang top 10 most wanted ng stasyon na si "Kale".

Nakumpiska sa suspek ang 8 sachet ng hinihinalang shabu, 10 sachet ng hinihinalang marijuana at isang kalibre .38 na baril.

Mahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang 3 suspek habang may karagdagang kaso na illegal possession of firearms and ammunition si Kale.