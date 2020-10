Tilapia growers nababahala sa mga balitang pag-angkat ng isda ng gobyerno

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Hindi nawawalan ang bansa ng supply ng tilapia kaya walang dahilan para mag-angkat ang gobyerno, ayon sa grupo ng tilapia growers nitong Miyerkoles.

“Nasabi ko nga nung nakaraan, punong-puno ng tilapia sa atin. Sana hindi kami magaya sa ibang industriya ng magmamanok at magbababoy na mayroon silang mga produkto pero may importation pa rin,” sabi ni Jon Juico, presidente ng Philippine Tilapia Stakeholders Association.

Dahil dito, ano man umanong balita tungkol sa posibleng pag-angkat ng isda ay ikinababahala nila.

“Nagdudulot ng pagkabalisa sa ating grower kapag may balitang ganyan,” sabi ni Juico sa panayam sa TeleRadyo, Miyerkoles ng umaga.

Paliwanag niya, kahit pa magkaroon ng fishkill o baha hindi pa rin magkukulang ang supply ng tilapia sa bansa.

“Kahit na magka-fishkill sa isang lugar mapupunan naman 'yan ng ibang lugar. Hindi po nawawalan ng tilapia sa ating bansa dahil akma ang ating klima sa pag-aalaga,” dagdag niya.

Hiling niya na sana matulungan sila ng gobyerno at bigyan ng pagkakatoon din na magkaroon ng representasyon sa mga polisiya para marinig ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang damdamin nilang mga grower.

“Dapat siguro matulungan tayo ng gobyerno na maiabot ang ating produkto sa mga konsumer,” sabi niya.