Suplay ng karneng baboy hindi problema sa kabila ng ASF — DA

Ibinebenta ang karneng baboy sa Angeles City Public Market sa Pampanga, October 29, 2019. Mark Demayo, ABS-CBN News

MAYNILA — Tiniyak ng Department of Agriculture (DA) na hindi problema ng bansa ang suplay ng karneng baboy kahit pa nananatili pa rin ang mga kaso ng African swine fever o ASF.

Mas marami pa nga ang suplay nito ngayon kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon, ayon kay Agriculture Secretary William Dar.

“[Ang] imbentaryo natin sa frozen pork... sa warehouses and cold storages, mas lalo dito sa bansa natin — Metro Manila even — ay nasa 55 percent more inventory compared po doon sa last year na pork inventory natin. So mayroon pa rin tayong sapat (na suplay)” aniya.

Patuloy din aniyang mino-monitor ng DA ang presyo ng karneng baboy sa merkado lalo na’t may natanggap silang impormasyon na may ilang nang-iipit ng suplay nito sa cold storage houses.

Nirekomenda naman ng DA ang karneng manok bilang magandang alternatibo sakaling maraming mamimili ang takot pa rin kumain ng baboy o di kaya’y namamahalan sa presyo nito sa merkado.

Malaki din daw kasi ang porsiyento ng mga hindi nabebentang karneng manok sa kabila ng pandemya.

“Iyong ating supplemental source ng protein ay mayroon tayong enough chicken, marami tayong imbentaryo ng chicken dito sa bansa," sabi ni Dar.

"If we compare iyong datos ng imbentaryo last year kumpara ngayong taon because of the pandemic, ang laki po iyong hindi naibenta, 260 percent more inventory in chicken compared to last year,” dagdag niya.

Samantala, inihayag ng ahensya na nasa 25 probinsya pa rin ang apektado ng ASF at nasa 350,000 na mga baboy na ang nasama sa depopulation procedure. — Ulat ni Joyce Balancio, ABS-CBN News