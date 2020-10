San Andres Sports Complex sa Maynila ginawang COVID-19 quarantine facility

MAYNILA — Binuksan ngayong Miyerkoles ang isang bagong quarantine facility sa lungsod ng Maynila na kayang tumanggap ng 54 pasyenteng may coronavirus disease (COVID-19).

Pinangunahan ni Manila Mayor Isko Moreno ang pagbubukas sa pasilidad sa San Andres Sports Complex sa Malate district.

Nilagyan muna ng mga cubicle ang basketball court na may 54 kama para sa mga pasyenteng tatamaan ng bagong coronavirus.

