Polisiya ng PRA sa pagtanggap sa retirees dapat pag-aralan: Binay

MAYNILA - Dapat na tingnang mabuti ng Philippine Retirement Authority (PRA) ang polisiya nito hinggil sa pagtanggap ng retirees matapos malaman ng Senado na pinapayagan nito ang mga 35 anyos na Chinese national na makapag-retire sa bansa.

“May commitment sila na I think magko-convene 'yung board and titingnan nila na baka puwede nang baguhin 'yung policy pagdating sa 35 years old,” pahayag ni Senadora Nancy Binay.

Lunes nang kuwestiyunin ng Senado ang PRA dahil base sa datos nito, mayroong 27,678 Chinese nationals ang nakapag-retiro sa bansa.

Lumabas sa pagdinig ng Senado na ang age group na tinatanggap ng PRA para makapag-retire sa bansa ay 35 years old, na malayo sa karaniwang retirement age.

“Ngayon na may kakaiba tayong sitwasyon with China, kaya during the hearing, kasama si Sen. [Richard] Gordon, inabisuhan natin na baka high time na i-review yung policy na 35-years old ka lang pwede ka nang mag-retire dito sa Pilipinas,” sabi ni Binay sa panayam sa TeleRadyo Miyerkoles ng umaga.

Ikinababahala pa ng senadora na kailangan lang na magdeposito sa bangko ng P50,000 o bumili ng condominium unit sa halagang P2.5 milyon at puwede nang mag-retiro sa Pilipinas.

“I guess dapat dagdagan ng security measures na baka dapat may vetting process 'yung mga tatanggapin regardless of nationality. Dapat may background check sa kanila, sino at ano ba sila lalong-lalo na kung 35-years old paano nila na-afford to retire at that age,” dagdag niya.

Malaki aniya rin ang posiibilidad na may mga batang Chinese retirees na ginagamit ito para ilegal na makapagtrabaho sa bansa.

“At 35 years old malakas pa ang mga katawan na 'yan lalo na may issue tayo na apparently 'yung mga kababayan natin nagkakaroon ng job displacement pagdating sa pagpasok ng Chinese nationals sa ating bansa,” sabi niya.