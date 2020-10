Pinekeng drug bust ng PDEA nabuking ng korte sa tulong ng CCTV

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Ibinasura ng isang korte sa Dumaguete ang drugs case laban sa 5 suspek matapos mabuking sa CCTV na nagsinungaling ang mga Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) agents na humuli sa kanila.

Buy-bust operation sa bahay ng isa sa mga suspek ang bersiyon ng PDEA, pero sa inilabas ng CCTV sa korte ng mga akusado, lumabas na isa-isa silang pinagdadampot noong Hunyo 28 sa Dumaguete City.

Unang dinampot ng PDEA agents si Richard Torres pasado alas-12:40 ng hapon sa labas ng isang lodge. Sumunod ang 3 iba pa niyang kasamahan na pinasakay din sa isang asul na sasakyan na kalauna’y na-trace sa PDEA.

Lumarga ang sasakyan at lumipat sa harap ng isang restoran kung saan isang babae naman ang dinampot, ang panglimang suspek.

Lahat sila hinuli nang walang warrant of arrest.

Pinasinungalingan ng video ang pahayag ng mga PDEA agents na may pot session sa loob ng bahay ni Torres at nahuli siya sa akto ng pagbebenta ng ilegal na droga.

Kaya ang Dumaguete City Regional Trial Court branch 34, ibinasura ang kaso laban sa 5.

Sabi ni judge Amelia Lourdes Mendoza, ilegal ang pagkakaaresto sa 5 at hindi maaaring tanggapin bilang ebidensya ang mga droga’t paraphernalia na galing umano sa mga suspek.

Pinagpapaliwanag din ng huwes ang 5 PDEA agents na sangkot kung bakit hindi sila dapat patawan ng parusang indirect contempt dahil sa kanilang pagsisinungaling sa korte.

Pinabibigyan din ni judge ng kopya ang Department of Justice at Dumaguete City Prosecutors' Office para imbestigahan ang kriminal na pananagutan ng mga agents, pati na rin si PDEA Director General Wilkins Villanueva, para masilip kung may administrative liability ang mga ito.

Sa isang text message sa ABS-CBN News, sinabi ni Villanueva na pina-recall na niya ang 5 agents sa regional administrative holding area habang umuusad ang imbestigasyon.

Dagdag pa ni PDEA public information office chief Derrick Arnold Carreon, may mga safeguards naman sa mga operasyon nila.

"These are exceptional cases. These are not the usual happenings on the ground. We can assure you that all PDEA operations are closely monitored and undergo the stringent requirements prior to every operation, particularly the case buildup and in the case of the buy-bust operation," sabi ni Carreon.

Hindi ito ang unang pagkakataong may naabsuweltong drug suspect dahil taliwas ang sinasabi ng mga awtoridad sa ipinapakita ng CCTV.

Nitong Hunyo, pinuna ng United Nations Office of the High Commissioner on Human Rights ang drug war sa bansa kung saan karamihan umano sa raid ng mga pulis ay walang warrant at may ebidensiyang pinepeke ang post-operational reports.

—Ulat ni Mike Navallo, ABS-CBN News