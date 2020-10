Lalaki sinakmal umano ng buwaya sa Palawan

Sugatan si Jomarie Diaz, 26, matapos sakmalin umano ng buwaya ngayong Miyerkoles sa Balabac, Palawan. Courtesy of PNP Maritime - 2nd Special Operation Unit



Isang 26 anyos na lalaki ang sinakmal umano ng buwaya sa Balabac, Palawan umaga ng Miyerkoles, ayon sa pulisya.

Kinilala ang biktima na si Jomarie "Awal" Diaz na dinala sa Balabac Rural Health Unit pasado alas-10 ng umaga upang patawan ng paunang lunas.

Nagtamo ng mga sugat sa kaliwang hita at kamay si Diaz.

Sugatan ang kamay ni Jomarie Diaz, 26, matapos sakmalin umano ng buwaya ngayong Miyerkoles sa Balabac, Palawan. Courtesy of PNP Maritime - 2nd Special Operation Unit

Base sa inisyal na imbestigasyon ng PNP Maritime Special Operation Unit, bago na-rescue si Diaz ay nakita ito sa nipaan sa Barangay 6 sa naturang bayan.

Ayon sa kapitan ng barangay, mataas daw kasi ang tubig kaya maaring nangunguha ng kamaron o hipon si Diaz.

Pero hindi naman daw kaila sa mga residente na ang lugar ay pinamamahayan rin ng buwaya o saltwater crocodile.

“May nilagay na rin po doon na poster ang PCSD (Palawan Council for Sustainable Staff). At kapag may assembly po kami ay paulit-ulit na lang 'yan na babala po sa kanila na mag-ingat. Pero may iba po kasi na parang nasanay na lang na pumupunta pa rin sa dagat. Kapag nakita naman namin, sinisita, lalo na yung mga bata,” ani Rosenah Ami, Kapitan ng Barangay 6.

Hinihintay pa rin ang magiging desisyon ng local government unit ng Balacbac para maisakatuparan na ang pagdedeklarang crocodile sanctuary sa ilang lugar na may mga sighting ng buwaya.

- Ulat ni Rex Ruta