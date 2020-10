Int'l flight bookings matumal sa unang araw na OK na ang non-essential travel

Dini-disinfect ng airport maintenance personnel ang pushcarts na nakahilera sa labas ng departure area ng NAIA Terminal 1 noong Agosto 19, 2020. George Calvelo, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Kakaunti pa rin umano ang bilang ng mga nag-book ng kanilang flight sa unang araw ng pagpayag sa mga non-essential travel ng mga Pinoy papasok at palabas ng bansa, ayon sa grupo ng travel agencies.

Ayon kay Ritchie Tuano, president ng Philippine Travel Agencies Association, maaaring ito ay dahil sa mabusising requirements na hinihingi sa pagbiyahe sa ibang bansa.

"Kahit gustong-gusto nila bumiyahe because there's that ganoong requirement they'd rather defer those plans rather than go through the process. Added costs ay 'yung [ibang] requirements so 'yung swab tests, travel insurance are now mandatory," ani Tuano.

Sa travel guidelines na inilabas ng gobyerno, kailangan may maipakitang kumpirmadong roundtrip ticket at may health insurance din dapat ang mga pasahero.

Kailangan ding may negative antigen test result na nakuha isang araw bago ang schedule na pag-alis.

May kailangang ding pirmahan na Immigration declaration form ang mga pasahero bago makapag-check in sa paliparan.

Ayon kay Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval, ito ay para malinaw na alam ng mga bumibiyahe ang pangamba sa paglakbay papasok at palabas ng mga bansa.

"Ibig sabihin, they know po kung ano 'yung posibleng mangyayari dito sa pandemic na maaaring magsara ang mga borders o anytime mag-cancel po ang mga flights nila, so they are aware of the risks that they are taking," ani Sandoval.

Pagbalik ng bansa, kailangang ding dumaan sa swab test sa paliparan at sumailalim sa quarantine habang hinihintay ang resulta.

May ilang bansa na hindi pa rin tumatanggap ng turista tulad ng bansang Japan, o mahigpit sa paghingi ng mga requirement gaya ng Hong Kong.

Kaya payo ng gobyerno, i-check muna ang mga pupuntahang bansa bago mag-book o mag-asikaso ng travel document. Nasa Facebook page at website ng Department of Foreign Affairs ang mga bansa na may travel restrictions.

"Just to give you an example if you go, for example, to Singapore you are required to undergo a 14-day quarantine, if you are just going for a visit as a tourist, why would you spend 14 days in the hotel at your own expense?" ani DFA Undersecretary Dodo Dulay.

Inaasahan ng mga airline na unti-unting may magbo-book ng flights sa mga susunod na araw.

— Ulat ni Jacque Manabat, ABS-CBN News