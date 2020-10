Imbes na cellphone, 2 pirasong kahoy ang natanggap ng online shopper

Imbes na ang kaniyang inorder na dalawang cellphone, dalawang pirasong kahoy umano ang natanggap ng isang online shopper Miyerkoles ng hapon.

Kwento ng online shopper na nagpakilalang si Ms. Ha, nag-order siya ng cellphone para sana sa kaniyang negosyo. Aniya, sa LazMall siya bumili para sana makaiwas sa mga online scams, pero nabigo siya.

Dagdag pa nito, mabigat naman ang package nang iabot sa kaniya kaya’t 'di siya agad nagduda. Kaya laking gulat niya nang buksan ang package at tumambad umano sa kaniya ang dalawang kahoy.

“When I received it, it was heavy and it felt that there were 2 boxes inside. That time I did not know those were wooden blocks,” sabi ni Ha.

Ayon sa shopper na nagpakilalang si Ms. Ha, pinili aniyang sa LazMall siya bumili ng items para masigurong ligtas siya sa scammers pero laking gulat niya na nabiktima parin siya. pic.twitter.com/alFEMMI2Jg — Isay Reyes (@isay_reyes) October 21, 2020

Nang makitang mga bloke lang ng kahoy ang laman ng package, agad tinawagan ni Ms. Ha ang courier ng Lazada. Nagulat din nang husto ang courier pero nagmagandang loob ito na ibalik ang perang ibinayad ni Ms. Ha na nagkakahalaga ng P4,398.

“Pera rin naman ni customer 'yun kasi binayaran niya 'yun, COD. Ibinalik ko lang po yung pera niya pero pinagawa ko po siya ng incident report,” sabi ng courier na si Madelyn Racella.

Dagdag pa ni Racella, laking gulat din niya dahil ngayon lang ito nangyari sa kaniya, kahit na 2017 pa sila courier ng Lazada. Leksyon din aniya ito na dapat ma-check muna ang package pagka-deliver.

“Nung dineliver ko sa kaniya, hindi namin na-check sa lobby palang,” sabi niya.

“Disappointed din ako sobra (sa Lazada) kasi hindi namin expected na may mga ganitong insidente. Shocked na shocked ako kanina at sobrang sakit ng loob kasi parang kami rin ang masisisi ng customer,” dagdag niya.

Ayon kay Ha, nagsumite na siya ng reklamo sa LazMall page maging sa flagship store kung saan siya nag-order ng mga cellphone.

Humingi na aniya ng paumanhin ang Lazada sa kaniya at sinabing aayusin nila ito sa lalong madaling panahon pero para kay Ha, hindi siya makapaniwala na nakalusot ito sa LazMall na nagbibigay ng kasiguraduhan ng authenticity sa kanilang buyers. Sana raw, huwag mandaya ang mga online sellers.

“I felt betrayed definitely because as what is written in the LazMall policy they say that its 100% authentic but when I received it, I felt scammed and I was shaking,” sabi niya.

“They apologized and said they would do their best to solve the problem,” dagdag niya.

Sa isang pahayag, sinabi ng Lazada Philippines na nakikipag-ugnayan na sila sa kustomer para maresolba ang maling delivery.

Anila, sineseryoso nila ang feedback ng kanilang mga kustomer at pinapasalamatan naman ang mga nagpaabot sa kanila ng reklamo.

Narito ang buong pahayag ng Lazada Philippines:

"Lazada is aware of a current order transaction circulating on social media, and we are in contact with the customer to resolve the situation.

We take all feedback seriously and wish to thank the community for bringing this to our attention. Together, we can safeguard a safe online shopping space for everyone."