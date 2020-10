Ilang estudyante nawalan ng internet connection dahil sa bagyong Pepito

Dumadaan ang isang motorsiklo sa bahang kalsada sa Lopez, Quezon noong Oktubre 20, 2020. Tumaas ang tubig sa lugar bunsod ng ulang dala ng bagyong Pepito. Retrato mula kay Donald Daria

Dahil sa pananalasa ng bagyong Pepito, apektado ang internet connection ng 3rd year college student na si Miko Arce.

Sa Polytechnic University of the Philippines sa Maynila nag-aaral si Arce pero tumutuloy siya ngayon sa Lopez, Quezon, na nakaranas ng pagbaha dahil sa pag-ulan na dala ng Bagyong Pepito at ng nagdaang Bagyong Ofel.

Noong Martes, nawalan sina Arce ng supply ng kuryente, tinamaan ang mga kable, at hindi siya maka-connect sa mobile data at WiFi.

"Sobrang bagal. May times po na wala talagang internet connection," ani Arce.

"Kaya parang dagdag sa anxiety, kumbaga parang nagpa-panic attack kasi wala ka nang magawa," dagdag niya.

Hirap sa internet ang college student na si Miko Arce sa gitna ng matinding pag-ulang dala ni bagyong Pepito sa Lopez, Quezon. Retrato mula kay Arce

Nanganamba tuloy si Arce na hindi makapagpasa ng requirements.

"Hihilingin ko po 'yong malawak na pag-unawa and consideration [ng teachers] kasi po hindi naman po kasi lahat ng students is pare-pareho ang mga pinagdadaanan," aniya.

Ayon kay Diosdado San Antonio, undersecretary ng Department of Education na nangangasiwa sa basic education system, flexible ang distance learning na ipinatutupad sa mga paaralan kaya kung hindi kaya ang synchronous learning sa pamamagitan ng virtual classes, puwedeng gamitin ang mga learning module.

Dapat aniya huwag din masyadong mahigpit ang mga guro pagdating sa pagpasa ng requirements.

"Kung may dahilan na hindi nagawa, ipabatid kaagad sa teacher," ani San Antonio.

"Dagdagan ang pasensiya, konsiderasyon. Huwag natin kakalimutan na ang lahat ng ginagawa natin ngayon, lahat tayo may stress, may mga pinagdadaanan," aniya.

Muli ring iginiit ng DepEd na nasa kapangyarihan ng mga local government unit ang pagdeklara ng class suspension.

Related video:

Watch more in iWant or TFC.tv

-- Ulat ni Arra Perez, ABS-CBN News