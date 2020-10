Ilang estudyante binigyan ng gadget para sa online class

Nago-online class ang ilang estudyante mula sa kanilang bahay Parañaque City noong Setyembre 24, 2020. George Calvelo, ABS-CBN News

Kasalukuyang nasa Grade 1 at 8 ang mga anak ni Moralyn Gaditano, na kapuwa nag-aaral sa pamamagitan lamang ng self-learning modules.

Gusto sana ng mga bata na makasama sa online class para mas madaling makausap ang mga guro at maunawaan ang mga lesson.

Pero natangay noong nakaraang buwan ang mga gadget, kabilang ang 2 cellphone at isang hinuhulugang laptop, sa bahay nina Gaditano sa Morong, Rizal.

"Pag-uwi ko galing sa trabaho, mga madaling araw, ninakawan na kami. Nalaman lang po namin... nawawala na iyong gamit namin, saka bukas na iyong bintana namin," kuwento ni Gaditano sa panayam ng TeleRadyo ngayong Miyerkoles.

Nangangailangan din ng gadget ang Grade 8 student na si Arnold "Nonoy" Letada ng Masbate City para makasabay sa online class.

"Mahirap na mahirap sa ngayon ang pag-aaral, lalo na po't modular lang po ako," ani Letada, na may amang tricycle driver at ina na may clerical job.

"Kailangan po namin ng cellphone para sa pag-communicate namin sa aming guro," dagdag niya.

Sa tulong ng programang "Lingkod Kapamilya," mabibigyan na ng gadgets ang mga anak ni Gaditano at Letada, na donasyon ni Sen. Francis "Kiko" Pangilinan.

Ipinagbabawal pa rin ang mga klase sa mismong paaralan dahil sa patuloy na banta ng COVID-19 kaya sa ngayon ay nag-aaral ang mga estudyante sa pamamagitan ng modules, online classes, telebisyon, at radyo.

Bagaman iginiit ng Department of Education na hindi naman kailangan ng mga estudyante ng gadgets para sa distance learning dahil may printed modules naman, marami pa ring mag-aaral at magulang ang pinipiling kumuha ng gadget dahil napadadali nito ang pakikipag-ugnayan sa guro.