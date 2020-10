Iba’t ibang grupo nagtipon sa QC para alalahanin sina Randy Echanis, baby River

Pinangunahan ng pamilya ni Reina Mae Nasino ang candle-lighting ceremony sa tapat ng mural nina Baby River at Anakpawis chairperson Randy Echanis, na napatay noong Agosto. Ipininta ng grupong SAKA sa may Katipunan Avenue ang naturang mural. Zhander Cayabyab, ABS-CBN News

MAYNILA — Nagtipon-tipon ang iba’t ibang militanteng grupo sa Katipunan Avenue sa Quezon City ngayong Miyerkoles para mag-alay ng bulaklak at magtirik ng kandila bilang pag-alala kina Anakpawis chairperson Randy Echanis at baby River, ang anak ng detained activist na si Reina Mae Nasino.

Nagkilos-protesta rin ang mga grupo para ipanawagan ang pagpapalaya kay Nasino.

Pinangunahan ng pamilya ni Nasino ang candle-lighting ceremony sa tapat ng mural nina Baby River at Echanis, na napatay noong Agosto.

Ipininta ng grupong SAKA sa may Katipunan Avenue ang naturang mural.

Ilan sa mga grupong sumama sa protesta at candle-lighting ay ang Bayan, Kilusang Mayo Uno, Bayan Muna, National Union of Peoples' Lawyers, at Kapatid.

"Ang masakit lang, imbis na gobyerno ang tumulong sa akin, na ako'y nanawagan ng hustisya, hindi naman nila ibinigay iyon… Kailangan po bang magpapogi tayo para tumaas ang ranggo natin?” ani Marites Asis, ang ina ni Nasino.

Gumawa din ng mga sulat ng pakikisimpatya ang ibang sumama sa pagtitipon para ibigay kay Nasino sa Manila City Jail. Hinuli si Nasino noong nakaraang taon dahil umano sa illegal possession of firearms and explosives.

Nanawagan din sila ng hustisya sa karumal-dumal na pagpatay kay Echanis.

Mistulang stress debriefing na raw ito sa pamilya ni baby River at sa kanilang mga tagasuporta matapos ang matensyong libing sa bata noong nakaraang linggo, ayon kay Bayan Secretary-General Renato Reyes.

"Kinailangan sigurong magkita-kita muli ng mga tao matapos 'yung trauma na nasaksihan natin... Ito siguro 'yong paraan ng pamilya para mailabas ang saloobin," aniya.

Nagpasaring naman si Asis sa tagapagsalita ng MMDA na si Celine Pialago kasunod ng kaniyang komento kaugnay sa pagkamatay ni baby River.

"Una sa lahat, ang opinyon mong iyan hindi ka nakatulong sa pamilya ko. Kung natatamasa mo ang isyu ngayon na binabanatan ka sa social media. Anak, babae tayo pareho. Maganda ka eh, kaya lang hindi ata maganda ang kalooban na ginawa mo,” aniya.

Hiningi ng ABS-CBN News ang sagot ni Pialago kaugnay nito subalit minarapat niyang huwag nang magkomento.

Matatandaang nagpasaklolo si Pialago sa National Bureau of Investigation nitong Lunes dahil sa umano’y mga paninirang puri laban sa kaniya sa social media matapos siyang batikusin dahil sa pagbansag sa paglibing kay baby River noong Biyernes bilang "drama serye."

— Zhander Cayabyab, ABS-CBN News