IATF pinag-aaralan ang pagpapapasok ng mga turista mula sa mga bansang mababa ang COVID-19 cases

MAYNILA — Pinag-uusapan na ng gobyerno ang posibilidad ng pagluluwag pa ng travel restrictions sa bansa, partikular ang pagpayag sa non-essential travels mula sa mga turistang galing sa mga bansang may mababang kaso ng COVID-19.

Ayon kay Cabinet Secretary Karlo Nograles ngayong Miyerkoles, inaaral na nila ang posibleng pagbubukas ng borders sa mga bansang halos walang kaso ng COVID-19.

Ipinaliwanag naman ni Nograles, na co-chair ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases (IATF), na hindi magiging basta-basta ang pagbubukas ng Pilipinas sa mga turista galing sa ibang bansa.

“It is still something that has to be decided by the IATF at nung technical working group natin sa IATF. Rest assured, ito po ay pinag-uusapan, and it would be a calibrated step-by-step approach. Hindi po basta-basta 'yan,” aniya.

Dagdag ng Kalihim, inuunang tingnan kung aling mga bansa ang tumatanggap rin ng mga Pilipino.

“Kasi may mga ibang bansa na tumatanggap ng mga mula sa Pilipinas. So, tinitignan din natin yung option ng reciprocity. Kung sila ay tumatanggap ng mga Pinoy at Pinay, baka kung low transmission din naman po sila, baka tayo rin po ay papayag na tumanggap muli ng mula rin sa bansa nila, as reciprocity,” sabi niya.

Sakaling mapayagan nga ng IATF, inaasahang maglalabas ng listahan ng mga bansa ang gobyerno, pati ang guidelines bilang pag-iingat pa rin sa COVID-19.

“Ipaalala ko lamang na ginawa ng Department of Health 'yang guidelines na 'yan in preparation for the eventuality na magbubukas po tayo sa mga countries na low at medium transmission. So wala pa po tayo sa point na 'yan. Pinangunahan lang ng DOH para preparado na medyo ang protocols ng DOH,” dagdag niya.

Matatandaang sa pinakahuling resolusyon ng IATF, pinayagan na ang non-essential outbound travel ng mga Pilipino basta may maipakita silang round trip ticket, travel at health insurance, at declaration na alam nila ang banta sa kanila ng pagbiyahe sa ibang bansa.

Kailangan din nilang magpakita ng negatibong resulta mula sa antigen test na ginawa 24 na oras bago ang kanilang flight schedule.

— Joyce Balancio, ABS-CBN News