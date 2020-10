Diskarteng 'rolling barbershop' umarangkada sa Palawan

Watch more in iWant or TFC.tv



MAYNILA - Nakahanap ng pagkakataong makapagbigay ng serbisyo sa publiko at kumita na rin ang isang barbero sa Puerto Princesa City sa Palawan sa gitna ng COVID-19 pandemic.

Ayon kay Bem Din, sariling ideya niya ang magpagawa ng rolling barbershop.

“Unang-una, may pandemya tayo. Pangalawa, hindi na po makalabas ng mga bahay yung mga kaibigan natin. Kaya, naisipan ko gumawa ng rolling barbershop para ako na lang pupunta sa mga barangay-barangay nila,” sabi niya sa panayam sa TeleRadyo, Miyerkoles ng umaga.

Gamit ang motorsiklo, nagpasadya siya ng parang side car na may lugar para makaupo ang customer at komportable siyang makapanggupit.

Sabi naman ni Judith Bayron, ang netizen na nagpost ng video ng barbershop-on-wheels, kumpleto sa gamit ang barbero.

“Naglagay siya ng upuan sa parang tricycle. Merong picture na pwedeng paggayahan ng gupit. May salamin sa harap at likod. At umiikot siya sa area na yun,” sabi ni Bayron sa pareho ring panayam sa TeleRadyo.

Nagbibisikleta si Bayron kasama ang mga kaibigan niya nang madaanan ang rolling barbershop ni Bem.

“Meron siyang diskarte. Kasi sa panahon ngayon, kung ‘di ka didiskarte, mahirap talagang mabuhay,” sabi ni Bayron.



Dumadayo sa mga bara-barangay, purok at sitio si Bem para magbigay ng serbisyong gupit sa mga residente.

Kahit mahirap dahil hindi laging may customer, “tiyaga-tiyaga” lang aniya ang ginagawa niya. Minsan, itatambay niya ang rolling barbershop niya sa lugar na matao.

Dagdag naman ni Bayron, ikinatuwa ng marami ang pag-post niya sa social media ng negosyo ni Bem na may 15 taong nang barbero.

“Maraming reactions. Maraming nag-PM sa akin, hiningi number niya kasi sa area na yun, maraming gustong magpagupit sa kanya.

Meron din nag-send sa akin na gusto niyang magbigay ng panggupit kay Kuya Bem kasi meron din salon dito yung friend ko. Ibinigay ko po yung number ni Kuya Bem para sila mag-usap,” sabi ni Bayron.