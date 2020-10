CPP-NPA-NDF pinadedeklarang persona non grata sa mga nagsulputang tarpaulin

ABS-CBN News

MAYNILA — Nagsulputan ngayong Miyerkoles sa ilang lugar sa Maynila, partikular sa Mendiola at Roxas Boulevard, ang mga tarpaulin na nagpapahayag ng pagkontra sa mga makakaliwang grupo sa bansa.

Nakalagay sa mga tarpaulin na dapat umanong ideklarang persona non grata ang mga miyembro ng Communist Party of the Philippines, New People’s Army, at National Democratic Front (CPP-NPA-NDF) sa Metro Manila.

Makikitang nakapaskil sa tarpaulin ang logo ng PNP.

Ayon kay PNP Chief Gen. Camilo Cascolan, ang national task force na End Local Communist Armed Conflict, o ELCAC, ang nagpakalat ng mga naturang tarpaulin.

Sabi ni Cascolan, layon ng kanilang partnership sa ELCAC at sa mga komunidad na pigilan ang pag-usbong ng rebelyon.

“Sa ELCAC yan... It is actually a partnership [with] all the community. Ayaw po nating may mangyaring masama sa atin. Ayaw na po nating magkaroon ng rebelyon, lalo na yung mga galawan ng New People’s Army,” ani Cascolan.

Maaari naman daw pumunta sa Metro Manila ang mga miyembro ng CPP-NPA-NDF para mag-enjoy. Pero oras na umabuso sila ay agad silang aarestuhin ng mga pulis, dagdag niya.

Dapat pigilan din aniya ang pagkikilos-protesta ng mga ito, lalo na kapag walang permiso.

“If they go here, this is a wide area, they enjoy Manila at huwag na silang mang-abuso, hindi rin natin sila sasaktan. Siyempre, kung mananakit sila at magkakaroon ng rally, kailangan pong magtrabaho ng mga pulis natin, i-prevent ang mga rally. Lalo na kung walang permiso, tapos kung nananakit sila, dapat hulihin po natin 'yan,” aniya.

“Hindi po natin papayagan na umusbong ulit ang insurgency. 'Yan po ang rason bakit tayo nagtutulungan lahat.”

Nitong Lunes, matatandaang binatikos ng Makabayan bloc ang inaprubahang budget ng Kamara para sa ELCAC.

Ayon sa kanila, isa itong uri ng pork para sa mga heneral at maaari pang mauwi sa pang-aabuso laban sa mga kritiko ng pamahalaan.

Sa kasalukuyan ay hindi labag sa batas ang pagiging miyembro ng CPP-NPA-NDF matapos ipawalang-bisa noong panahon ni Pangulong Fidel Ramos ang anti-subversion law.

"The challenge before those who accuse is to prove allegations of any illegal act before fair and competent courts," sabi noong Mayo ni Commission on Human Rights spokesperson Atty. Jacqueline Ann de Guia.

