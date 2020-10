Bello: Stranded OFWs sa Metro Manila higit 6k na dahil bumagal ang swab testing

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Dumarami na ang bilang ng mga nakauwing overseas Filipino workers na natetengga ngayon sa mga quarantine facility sa Metro Manila habang naghihintay ng resulta ng kanilang swab test.

Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III, higit 6,000 na ang mga nakatengga sa 121 hotels na ginagamit ng Department of Labor and Employment bilang quarantine facilities.

“Dumarating na kababayan natin every day minimum of 1,000 to 3,000 mula pa nung October 15, nakatengga na 'yung ating mga OFW dahil mabagal 'yung swabbing process,” pahayag ni Bello sa panayam sa TeleRadyo, Miyerkoles ng umaga.

Ito'y matapos itigil noong nakaraang linggo ng Philippine Red Cross ang pagproseso sa swab test ng mga repatriated OFWs dahil sa utang ng PhilHealth na aabot sa P930 milyon.

Dahil dito, inilipat sa ibang mga laboratoryo ang state-funded COVID-19 testing.

“Dati-rati, isa o dalawang araw lumalabas ang resulta, ngayon umaabot na nang isang linggo. 'Yun nga, ayaw muna ng Red Cross mag-swabbing hanggang hindi sila nababayaran,” sabi ni Bello.

Bukod sa mahabang panahong paghihintay, lalaki din umano ang gastusin ng gobyerno para sa akomodasyon, pagkain, toiletries at transportasyon ng mga natenggang OFW.

“Pasalamat naman tayo kay President, through Executive Secretary [Salvador] Medialdea nagdagdag siya ng P5-billion repatriation expense kaya medyo nakakayanan pa pero sana naman tapusin na 'yung impasse na 'yun para makauwi na ang ating mga kababayan, natetengga na naman sila,” sabi niya.

Inaasahan naman nilang may darating pang higit 100,000 OFWs bago magtapos ang taon.

“More than 400,000 natengga, affected all in all by COVID, pero masuwerte tayo na may 104,000 na ayaw umuwi,” sabi niya.

Nangako ang gobyerno na inaayos na ang pagbabayad ng utang sa Red Cross.

Samantala, abala din ang kalihim sa paghahanap ng chartered flight naman para sa higit 400 teachers pabalik ng bansang China.

“I am looking for an airline para i-charter para sa kanila para makabalik na sila sa China kasi Balik Manggagawa ang mga ito, inabutan lang ng lockdown,” sabi niya.