ALAMIN: Mga benepisyo ng healthcare workers na tax-free ngayong pandemya

George Calvelo, ABS-CBN News

MAYNILA — Araw-araw na sinusuong ng nursing attendant na si Edwin Pacheco ang banta ng COVID-19 sa pinagtatrabahuhang ospital sa Quezon City.

Sa gitna ng maliit na kita, nadoble pa ang gastos niya sa pasahe dahil sa social distancing sa mga sasakyan.

"Pag walang jeep, maoobliga kang mag-tricycle. Simula Anonas hanggang dito, P60. Ganoon ang special nila... Hindi naman po basta-basta 'yung ginagawa namin dito. Andiyan 'yung virus na hindi natin nakikita. Minsan nga hindi alam ng mga empleyado, pag-uwi nila, positive sila, so nadadamay pa 'yung mga pamilya nila. Mahirap po," hinaing niya.

Kaya ikinatuwa ni Pacheco na hindi kakaltasan ng buwis ang P10,000 kada buwan na COVID-19 special risk allowance ng public at private frontline healthcare workers, batay sa inilabas na kautusan ng Bureau of Internal Revenue.

Ayon sa guidelines, alinsunod ito sa batas na Bayanihan 2.

"Malaking bagay po iyon, pandagdag sa gastos pang-araw-araw," sabi ni Pacheco.

Kasama rin sa mga exempted sa buwis ang actual hazard duty pay o kompensasyon ng temporary frontline health workers na nagsisilbi ngayong may pandemya.

Pero iiral lang ang tax exemptions na ito para sa health workers habang nasa state of national emergency ang bansa.

Matatandaang pinalawig ni Pangulong Rodrigo Duterte ang state of calamity hanggang Setyembre 12 ng susunod na taon.

Tax free rin ang P15,000 hanggang P1 milyong kompensasyon para sa mga health worker na nagkasakit ng COVID-19 o namatay dahil dito mula noong Pebrero.

"Maraming natutuwang health workers dahil matagal na itong panawagan namin... [D]apat lahat ng benepisyo ng health workers ay dapat 'wag nang i-tax, kasi napakaliit lang ng benepisyo ng health workers," sabi ni Robert Mendoza, national president ng Alliance of Healthcare Workers.

Maiuuwi naman nang buo at walang kaltas na buwis ng mga empleyado ng pribadong kompanya ang retirement pay na matatanggap nila mula Hulyo 5 hanggang Disymebre 31, 2020, basta ang halaga ay alinsunod sa retirement plan na nakarehistro sa BIR.

Pero kung i-hire muli ng parehong kompanya ang empleyado sa loob nang isang taon, kakailanganin niyang magbayad ng buwis para sa nauna nang tinanggap na retirement pay.

"Sa nangyari pong long quarantine, marami pong kompanya ang nahirapan makaahon, so 'yung iba nag-downsize. 'Yung tax free treatment is because you got retired from your current employer. Pero if within one year, you are rehired by the same employer or related company ng employer, it’s as if you never retired. So nababawi 'yung pagiging exempt ng retirement pay," paliwanag ni BIR deputy commissioner at spokesperson Marissa Cabreros.

Pinuri ng grupong Associated Labor Unions ang tax exemption sa retirement pay ng mga manggagawa.

"It is also inevitable that the tax-free cash incentives received by these workers will help stimulate the receding economy and help realize the intention of the Bayanihan law to pump prime economic downturn," ani Alan Tanjusay, tagapagsalita ng ALU. —Ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News