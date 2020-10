12 tulay sa Isabela lubog sa tubig matapos ang hagupit ni Pepito

Watch more in iWantTFC

SANTIAGO CITY, Isabela — Baha at pagguho ng lupa ang idinulot ng bagyong Pepito sa bahagi ng north at central Luzon.

Isa sa mga todong hinagupit ng bagyo ang lalawigan ng Isabela.

Bumuti na ang lagay ng panahon ngayong Miyerkoles, pero kalbaryo ito sa mga residente dahil sa pag-apaw ng ilog na naging sanhi ng baha.

Inilikas sa evacuation center ang nasa 100 pamilya sa Barangay District 3, Cauayan City. Binaha ang kanilang mga bahay matapos na umapaw ang katabing ilog bunsod naman ng pag-ulan dala ng bagyong Pepito.

"Sa ngayon meron pa rin ulan at wala pa pong ulat na magpapalabas ng tubig sa dam, pero pagka nagpalabas na sila, sigurado pong tataas ang tubig," ani Melchor Meris, chairman ng Barangay District 3.

Sa kabuuan, 12 tulay ang apektado sa pag-apaw ng ilog sa Isabela.

Mga tulay na nalubog sa pag-apaw ng ilog:

Ilagan City

Baculud bridge

Cabisera 8 bridge

Cabagan Sto. Tomas

Cansan bridge

Cabagan Sta. Maria

Mozzozzin Sur bridge

Cauayan City

Alicaocao bridge

Gappal bridge

Duro bridge

Sipat bridge

Echague

Gucab bridge

Annafunan bridge

Quirino

Sto. Domingo bridge

San Agustin

Masaya Sur bridge

Patuloy na pinag-iingat ang mga residente lalo ang mga nakatira malapit sa Magat river sa posibleng epekto nang pinakakawalang tubig ng Magat dam.

Abot sa 200 cubic meter per second o katumbas ng 1,000 drum ng tubig ang pinalabas Miyerkoles ng madaling araw. Ito ay para raw masiguro ang ligtas na nibel o antas ng dam lalo’t may bumababa pang tubig galing sa watershed areas gaya sa Nueva Vizcaya. —Mula sa ulat ni Harris Julio, ABS-CBN News