6 dawit sa kidnapping timbog sa Cavite, Pampanga

MAYNILA — Arestado ang 6 na indibiwal sa magkahiwalay na operasyon ng Philippine National Police Anti-Kidnapping Group (PNP-AKG) sa Cavite at Pampanga.

Batay sa imbestigasyon ng PNP-AKG, unang naaresto ang 4 na Pinoy na suspek habang naaresto naman sa follow-up operation ang Filipino-Chinese na sangkot din umano.

Papasok na sana anila sa isang subdividon sa Parañaque ang sasakyan sakay ang mga bitkima nang haragin ng isang puting sasakyan at saka sila kinidnap.

"Ito ay biglang ki-nut at inabduct itong 2 foreign nationals, 1 Chinese at 1 Hong Kong national. Dinala sa area ng Cavite at nagkaroon ng mga negotiations," ani PNP-AKG director Police Brig. Gen. Cosme Abrenica.

Lumabas sa imbestigasyon ng PNP-AKG na ang mastermind sa pagkidnap ay driver umano ng biktima.

Nakatakas naman ang 2 biktima at nakapag-report sa mga pulis.

Sa hiwalay na operasyon ng PNP-AKG sa Clark Pampanga, naaresto ang isang Chinese national na suspek umano habang na-rescue ang isang 74 anyos na negosnyanteng Korean national.

Nag-ugat ang operasyon matapos magsumbong sa mga pulis na nagpakilala umanong kaibigan ng biktima.

Kalaunan ay itinuring ding person of intertest ang nagpakilalang kaibigan ng biktima.

Nahaharap na kasong kidnapping at serious illegal detention ang mga naarestong suspek.