MAYNILA - Hindi natuloy ngayong Huwebes ang pag-raffle ng Las Piñas City Regional Trial Court sa illegal drug case ng anak ni Justice Secretary Jesus Crispin "Boying" Remulla na si Juanito Jose Remulla III.

Ayon sa Clerk of Court ng Las Piñas RTC, nagkataon kasing mayroong convention ang mga hukom ngayong araw.

Kinumpirma din ito ni Atty. Jennah Marie Dela Cruz, prosecutor attorney ng Las Piñas City Prosecutor’s Office.

“Per our staff po who talked to RTC OCC, ALL CASES scheduled to be raffled today did not push through because of the judges' convention,” sabi ni Dela Cruz.

Watch more News on iWantTFC

Sabi pa ng clerk of court, hindi lang ang kaso laban sa nakababatang Remulla ang naipagpaliban ang raffle kundi lahat ng iba pang kaso na naka-schedule ngayong araw.

Inaasahang matutuloy ang raffle sa susunod na Huwebes, Oktubre 27.

Matatandaang naaresto ang anak ng Kalihim ng DOJ matapos mahulihan ng halos 1 kilo ng kush o high-grade marijuana sa Las Piñas City noong Oktubre 11.

Sinampahan siya ng kasong paglabag sa Section 11 ng Republic Act 9165 or the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 noong Biyernes, at walang inirekomendang bail ang piskalya.

Ayon kay Dela Cruz, hindi nakialam ang kalihim sa kaso ng kaniyang anak.