Poll workers sa Oct. 2023 BSKE walang aasahang dagdag-honoraria: Comelec

MAYNILA — Walang aasahang dagdag-honoraria ang mga uupo sa electoral board sa October 2023 Barangay at Sangguniang Kabataan elections (BSKE).

Yan ang sinabi ni Comelec chairman George Erwin Garcia sa pagdinig ng kanilang 2023 budget sa Senado nitong Huwebes.

Mula kasi sa inisyal na hinihingi nilang dagdag P10 billion para maitaas sa P10,000, P9,000, at 6,000 ang honoraria ay ibinaba ito ng Comelec sa P2.7 billion. Una na kasing sinabi ng mga senador na masyadong malaki ang hinihingi ng Comelec.

Kaya ang magiging bayad ng mga electoral board ay hindi na maipaparehas sa ibinayad sa national elections at mananatili ito sa P6,000, P5,000, P4,000 at dagdag P1,000 na transportation allowance.

"We were able to reduce the amount that we will be needing for the barangay and SK elections.We will be needing P2.765 billion instead of the original P10 billion we proposed," ani Garcia.

Dahil limitado ang budget, gagawin ding 600 botante ang assigned sa kada presinto, at mas maiksi ang voting hours na gagawing mula 7 a.m. hanggang 3 p.m.

Nasita naman ang Comelec ng COA kung saan umabot na raw sa P13.179 billion ang kanilang unliquidated funds at advances, ayon kay Sen. Imee Marcos

Nangako si Garcia na sosolusyunan nila ito at sinisimulan na nila ang liquidation ng mga ito.

