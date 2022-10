Sinita ni Sen. Imee Marcos ang Philippine Competition Commission (PCC) kaugnay sa mga imbestigasyon na isinasagawa nito hinggil sa merkado.

Sa deliberasyon ng Senado para sa 2023 budget ng PCC, sinabi ni Marcos na tila nakasentro lang ang PCC sa telecommunication companies at wala sa agrikultura na siyang may problema aniya sa unfair competition.

"It appears you are far more active in the telecoms and other sectors and not so present in agriculture where there really is rampant uncompetitive behavior," ani Marcos.

Sabi pa Marcos, dapat imbestigahan ng PCC ang aniya'y hoarding ng produktong pang-agrikultura at "man-made" shortages ng sibuyas, bawang, at asukal. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang namumuno ngayon sa agriculture department.

Paliwanag ni PCC Officer-in-Charge Johannes Bernabe, may dalawa silang imbestigasyon na isinasagawa sa food at agriculture business.

Ang isa aniya ay kaugnay sa palay trading sa tatlong lugar.

Sa katapusan ng buwan, inaasahang ilalabas ang resulta ng imbestigasyon at mula doon ay dedesisyunan ng PCC board kung dapat isampa ang kaso sa korte.

Pinasisiguro naman ni Marcos sa PCC ang kakayahan nito sa mga merger review.

Marami kasi aniyang kompanya ngayon ang nasa "merge stage."

Sabi ni Bernabe sa nakalipas na dalawang taon, apat na transaksiyon ang kanilang ni-review alinsunod sa P50 billion threshold ng Bayanihan 2.

May motu propio powers din anya sila para mag-review ng merger.

Humirit naman ang PCC na dagdagan ang kanilang pondo at bigyan sila ng confidential funds.

Noong 2020 pa nang huli silang mabigyan ng intelligence fund na aabot sa P500 milyon.

Himihingi din sila ng dagdag P3.5 milyon para ipambili ng computers sa kanilang tanggapan.

Sa huli, inaprubahan ng subcommittee ang panukalang budget ng PCC.

