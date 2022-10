Nanawagan ang isang kongresista na ideklara na ang outbreak at suspendehin muna ang klase sa buong Batangas province sa harap ng pagdami ng tinatamaan ng hinihinalang hand, foot and mouth disease (HFMD).

Ayon kay Batangas 2nd District Rep. Jinky Luistro, dapat magdeklara na ng class suspension ang Department of Education sa buong probinsiya habang hinihintay ang resulta ng pagsusuri ng Research Institute for Tropical Medicine sa mga specimen na kinuha sa mga batang may sintomas ng HFMD.

Sa ngayon kasi, tanging sinuspende lamang ang mga eskuwelahan na may naitalang hinihinalang kaso ng HFMD.

"Ako ay nanawagan na sana ating mabilis na bigyan ng aksiyon bago pa po lumaganap ang HFMD na ito," ani Luistro.

"We understand na ongoing po ang face-to-face classes sa iba't ibang paaralan at ang ikinakatakot ko ay baka mayroong positive carrier na sa loob ng paaralan and we are unaware that there is ongoing transmission already," dagdag niya.

Gusto rin umano ng kongresistang magdeklara na ng HFMD outbreak sa Batangas pero ayon sa provincial health office, ang mga lokal na pamahalaan muna ang dapat magdeklara.

Sa ngayon, 4 na ang naitalang kumpirmadong kaso ng HFMD sa Batangas City habang hinihintay pa ang resulta ng pagsusuri sa mga specimen na nakuha sa mga bata sa bayan ng San Pascual.

Nasa higit 80 pang suspected cases ang iniimbestigahan sa mga bayan ng Bauan, Cuenca, at Balete.

Kasado na rin sa Biyernes ang sabay-sabya na pagdi-disinfect at paglilinis ng mga eskuwelahan sa probinsiya.

—Ulat ni Dennis Datu, ABS-CBN News