BSKE imposible nang idaos sa Disyembre 5: Comelec

MAYNILA — Hindi na kakayanin ng Commission on Elections (Comelec) na idaos ang barangay at Sangguniang Kabataan elections (BSKE) sa Disyembre 5 sakaling ibasura ng Korte Suprema ang batas na nagpapaliban dito.

Sa pagdinig sa Senado nitong Huwebes, sinabi ni Comelec chairman George Erwin Garcia na matapos lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas na nagpapaliban sa halalan ay nagbagal na sila sa paghahanda.

"As far as the Comelec is concerned, we prepared fully. But as of October 10, 2022, we slowed down because of the law signed by the President. And so, if we will be asked if we are ready to hold election by December 5, we will say that there is no material time to proceed with the election," aniya.

Kung iutos kasi na ituloy ang halalan sa Disyembre ay hindi na kakayaning maghabol ng Comelec lalo na sa printing ng balota at procurement ng iba pang kakailanganin, sabi ni Garcia.

Maaalalang kinuwestiyon ni Atty. Romula Macalintal sa Supreme Court ang Republic Act 11935 na nagpapaliban sa halalang pambarangay ngayong taon.

Ayon sa batas, sa Oktubre 2023 na lang gaganapin ang BSKE.

Sa Biyernes ay haharap ang Comelec sa Korte Suprema para sa oral argument kaugnay ng petisyon ni Macalintal.

