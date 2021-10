Nakatanggap ng kanilang unang dose ng COVID-19 vaccine ang mga student-athlete ng University Athletic Association of the Philippines sa Quezon City nitong Oktubre 20, 2021. Mark Demayo, ABS-CBN News

Sabik na si Emman Samson na makita ang volleyball court habang si Peter — na tumangging ipabatid ang kaniyang apelyido — naman ay nais nang masuot muli ang kaniyang running shoes.

Pareho silang atleta ng University Athletic Association of the Philippines na nabakunahan kontra COVID-19 nitong Miyerkoles sa tanggapan ng Commission on Higher Education sa Quezon City. Ito ang pagsisimula ng pagbabakuna para sa mga student-athlete sa kolehiyo.

Bukod sa proteksiyon, hatid din ng mga bakuna ang pag-asa para sa student-athletes na muli na silang makapag-ensayo at maglaro, matapos matigil mula Marso 2020 dahil sa pandemya.

"Palaro na po sana kami sa track and field. Nagkaroon ng pandemic. Na-cancel nang na-cancel. Hanggang sa up to now, hindi pa makakapaglaro pa," ani Peter, na naglalaro para sa University of the Philippines (UP).

"Feeling ko po mayroon nang chance makabalik since bakunado na," sabi naman ni Samson, na atleta ng Far Eastern University.

Ayon kay UAAP Season 84 President Emmanuel Calanog, target ng samahan na umpisahan ang kanilang basketball competition sa Pebrero.

"Our hope is that the approval for return to training would be soon, so that we can get them into the bubble and start training by November 1," ani Calanog.

Higit 200 estudyante rin ng UP Diliman ang nakatanggap ng mga bakuna sa College of Human Kinetics Gym, na bukas para sa mga walk-in na estudyante.

Ayon kay National Task Force Against COVID-19 chief implementer Carlito Galvez Jr., prayoridad na mabakunahan ang mga nasa education sector.

Kapag napataas ang vaccination rate at napababa ang kaso ng COVID-19 sa mga paaralan at lokasyon ng mga ito, maaari nang buksan ang limited face-to-face classes sa lahat ng degree programs.

Ayon sa CHED, may grupo ng mga eksperto na bumabalangkas sa guidelines ng pinalawig na limited face-to-face classes.

Mahalaga rin umanong makapag-retrofit ng mga pasilidad ang mga eskuwelahan para sa mas mabilis na inspection at approval.

— Ulat ni Arra Perez, ABS-CBN News