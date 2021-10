DAVAO CITY — Dalawang insidente ng tangkang pagpuslit ng hinihinalang shabu ang nadiskubre sa Davao City ngayong linggo.

Adobong manok na may shabu?



Nadiskubre ng pulisya ang mga isiniksik na sachet umano ng shabu sa loob ng karne ng manok, na sinubukang ipuslit sa loob ng Davao City Jail nitong Martes.



Nasa 15 sachet ng hinihinalang shabu ang nakuha mula rito. | via @ChrislenBulosan pic.twitter.com/lBGxUoAeLb — ABS-CBN News (@ABSCBNNews) October 20, 2021

Nasabat noong Martes ng duty searchers sa Davao City Jail-Annex ang ulam na adobo na may laman umanong ilegal na droga.

Arestado ng Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) XI ang 2 kamag-anak umano ng inmate dahil sa tangkang pag-abot ng naturang kontrabando.

Ayon sa BJMP XI, isinuksok umano ang mga sachet ng shabu sa mga karne ng manok sa adobo para hindi ito mahalata.

Aabot sa 15 sachet ng hinihinalang shabu ang nadiskubre na tinatayang nagkakahalaga lahat ng P32,000.

Isinagawa ito sa "paabot" na aktibidad ng BJMP kung saan maaaring mag-abot ang mga kamag-anak ng mga gamit sa mga inmate.

Samantala, ini-report naman noong Lunes ng isang barangay kagawad sa Talomo Police Station ang isang drone camera na may laman umanong droga sa Purok 25-B, People’s Village, Ma-a, Davao City, malapit sa Davao City Jail.

May laman umano itong 3 pakete ng hinihinalang shabu na may timbang na 25 gramo at tinatayang nagkakahalaga ng P400,000.

Iniimbestigahan na ng pulisya kung sino ang nagmamay-ari ng drone na may droga.

—Ulat ni Chrislen Bulosan