MAYNILA — Inilabas na ng Department of Justice (DOJ) ang ilang detalye hinggil sa drug war cases na ni-review nito, pero hindi kuntento ang mga human rights groups dito.

Sa pagsusuri ng DOJ sa may 50 kaso kung saan may napatay na mga drug suspek sa police operations, lumabas na karamihan sa mga napatay ay sa mga buy-bust operation, kung saan sinasabi ng mga pulis na bumunot umano ang mga suspek ng baril at nanlaban.

Pero mismong ang internal affairs service ng PNP ay hindi kumbinsido sa ilang kaso na nanlaban nga ang mga suspek.

Sa 7 kaso kasi, nagnegatibo sa paraffin test ang mga drug suspek.

Ibig sabihin, hindi sila kumasa ng baril habang wala namang naipakita ang mga pulis na dokumento o anumang report na nagpapatunay na nanlaban nga ang mga napatay.

Una nang sinabi ni Justice Undersecretary Adrian Sugay na hindi sumunod sa protocol ang mga pulis sa halos lahat ng kasong kanilang kinilatis sa ikalawang drug war review.

"We talk about the lack of, for instance, SOCO reports, the lack of any attempt on the part of police officers to determine the probable ownership or possible ownership of the firearms found allegedly in the possession of the subjects of the illegal drug operations, talk about the lack of paraffin tests, ballistics tests," ani Sugay.

Natuklasan din ng DOJ na tadtad ng bala ng baril ang mga napatay sa halos kalahati sa mga kaso, kabilang ang isang suspek sa Cagayan na nagtamo ng 15 tama.

May mga suspek ding binaril nang malapitan.

Karamihan sa mga kaso, hindi pa umaabot sa korte, at ang kadalasang parusa ay suspensiyon sa trabaho ng mga pulis.

Tanging 8 kaso lang ang nagresulta sa pagkasibak sa puwesto ng pulis na sangkot.

Tumangging pangalanan ng DOJ ang mga pulis na sangkot dahil sa due process.

Bagama’t ikinatuwa ng ilang human rights groups ang paglabas ng DOJ ng impormasyon, nakulangan ang mga ito.

"The review of just 52 cases barely scratches the surface and is grossly insufficient and inconsistent with the government’s commitments under international law to provide effective review of cases involving alleged extralegal killings," ayon sa Free Legal Assistance Group.

"I would say to that extent that this will not stop the killings... There’s nothing in it that recommends that police change their policy. There’s nothing in it or instructions to the police what to do. And clearly, there’s nothing here which says, 'Stop the killings, stop tokhang or suspend the operations'," giit naman ni Kristina Conti ng National Union of Peoples' Lawyers.

Para sa Human Rights Watch, malinaw sa resulta ng drug war review na may polisiya ng pagpatay na utos ng Pangulo at hindi masasabing may iilang bugok na itlog lang sa hanay ng pulisya.

Pero kaagad naman itong kinontra ng Palasyo.

"I think these findings of the DOJ will belie all claims that the President is responsible under the principle of command responsibility because on the contrary, it proves that the Philippine state has investigated and prosecuted for these extra legal killing," ani Palace spokesman Harry Roque.

Mensahe naman ni PNP chief Gen. Guillermo Eleazar sa kaniyang mga tauhan, gawing leksyon ito.

Panawagan ng Commission on Human Rights sa gobyerno, bigyan sila ng access sa case files para makatulong sila sa imbestigasyon.

—Ulat ni Mike Navallo, ABS-CBN News