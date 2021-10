Watch more on iWantTFC

MANILA—Nilinaw ni Philippine National Police (PNP) chief Gen. Guillermo Eleazar na bumaba ang bilang ng mga nasisitang paglabag sa health protocol sa unang araw ng pagpapatupad ng Alert Level 3 sa Metro Manila.

May naitalang 9,190 na paglabag sa pagitan ng Oktubre 16 hanggang 19, ayon kay Eleazar.

“Kung iko-compare po natin ito, doon sa 30 days na Alert Level 4 tayo, from September 16 to October 15, ang average noon ng 10,000. Or mahigit ng 10,000 nang konti,” aniya sa isang panayam sa TeleRadyo.

“Actually po, doon po sa (modified enhanced community quaranatine) noong August 21 to September 15, nag-a-average po tayo ng 13,000 sa Metro Manila, at doon nga sa Alert Level 4, naging siyang 10,000, at ngayon so far, for the past 3 days, ng Alert level 3 natin, total of 36,768 or average of 9,190 ito pong ating naa-accost.”

Ayon kay Eleazar, 73 porsiyento ng mga ito ay nasita dahil sa paglabag sa minimum public health standards gaya ng hindi tamang pagsusuot ng face mask.

Nasa 26 porsiyento naman ang nasita dahil sa paglabag sa curfew.

Ani Eleazar, 57 porsiyento ng mga nasita ang nabigyan ng warning, habang 35 porsiyento naman ang tiniketan. Nasa 8 porsiyento naman ang nadala sa mga presinto, ayon sa kanya.

Nitong Martes, sinabi ni Col. Roderick Augustus Alba, tagapagsalita ng PNP, 48.55 porsiyento ang itinaas ng mga nahuling violators ng National Capital Region Police Office nitong Lunes.

Mula sa mahigit 5,000, umakyat ng 8,273 ang mga nahuli kung saan mahigit 4,000 dito ay sinita dahll sa paglabag sa ipinatutupad na curfew at mga non-APOR, aniya.

--TeleRadyo, 20 October 2021