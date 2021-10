Watch more on iWantTFC

MAYNILA—Nagbabala ang Bureau of Fire Protection (BFP) sa publiko laban sa mga nagpapanggap na bombero kasunod ng pagkaaresto sa Quezon City ng isang lalaking nagingikil umano sa mga negosyante kapalit ang pekeng fire safety inspection certificate.

Hinuli si Manuelito Santos, 34, sa operasyon ng BFP QC at QC Police Station 3 sa Barangay Talipapa noong Biyernes.

Inaresto rin ang umano’y kasabwat niyang si Melvin Quizada, 45.

Isang nagpanggap na bombero, arestado sa Quezon City dahil sa pagsagawa ng fire safety inspection sa mga establishimento at pangingikil umano sa mga nakikitaan ng paglabag sa fire code.



Nagsumbong sa BFP ang may-ari ng isang Korean supermarket na hinihingan sila ng suspek ng P5,000 dahil sa biglaang inspeksyon.

Ito’y para umano ipa-refill ang kanilang fire extinguisher at mabigyan sila ng fire safety inspection certificate.

Nagpakilala ang suspek bilang isang FO1 Eric Arulfo at nakasuot ng naka-orange na uniporme at may dala pang ID.

Ayon kay Fire Insp. Rowelle Yarcia, hepe ng investigation and intelligence branch ng QCFire District, mula Abril pa sila nakatanggap ng reklamo sa mga establisyementong nabibiktima ng pekeng bombero na nagbabanta ng penalty kapag may nakitang paglabag sa fire code.

Kadalasang pinupuntirya ang mga bagong bukas na tindahan o kainan na wala pang mga permit o kaya ang mga may pa-expire nang mga fire extinguisher.

Scanned copy lang na pinapalitan ng detalye ang ibinibigay niyang fire safety inspection certificate.

Nakapagtala na ang BFP ng 10 katulad na insidente.

Tumangging magbigay ng panayam ang mga suspek nang subukan silang kunan ng panig ng ABS-CBN News.

Sumailalim na sila sa inquest proceedings para sa mga kasong robbery extortion, usurpation of authority, falsification of documents, at use of motorcycles in the commission of crimes.

Nakikipag-ugnayan ang BFP sa iba pang nabiktima.

Nilinaw ng BFP na hindi sila nagpapa-refill ng mga fire extinguisher.

TINGNAN: Lehitimong ID at uniporme ng BFP na dapat dala at suot ng mga fire inspector.



Sabi ng BFP, may koordinasyon din sila sa mga establishimento bago pa nila puntahan ito para inspeksyunin.



Dagdag nila, may aplikasyon muna para magpa-inspeksyon sa BFP.

Laging nakikipag-ugnayan ang mga fire inspector sa may-ari ng establisyimento bago pumunta sa lugar at may dala itong inspection order.

Kapag nakitang may paglabag, iisyuhan muna ang may-ari ng notice to comply at bibigyan ng pagkakataong ayusin ang violation.

Siguruhin ding lehitimo ang dalang ID, inspection order, at uniporme ng pupunta. At Kung may duda, maaaring sumangguni sa tanggapan ng BFP.