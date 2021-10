Watch more on iWantTFC

Nangangamba ang grupo ng mga pribadong ospital na maaaring kapusin sila sa manpower dahil sa dami ng mga nurse na nagre-resign para magtrabaho abroad.

Ayon kay Dr. Jose Rene de Grano, pangulo ng Private Hospitals Association of the Philippines (PHAPI), posibleng maramdaman ang kabawasan sa mga umaalis na nurse sa loob ng 6 na buwan.

"For the past, siguro 2 or 3 weeks, nakita natin na medyo mga around 5 percent or more ng ating mga nurses... ay nagfa-file ng kanilang resignations dahil gusto ho nilang mag-work sa ibang bansa," ani De Grano.

Dahil dito nagpapasaklolo na umano ang PHAPI sa pamahalaan.

"Siguro, ang hinihingi namin doon ay matulungan ang malilit na ospital, mga private hospital, ng subsidiya from the government para maitaas naman nila ang sweldo ng mga nurses," ani De Grano.

Ayon sa Department of Health, pinag-aaralan na nila kung ano ang susunod na hakbang, lalo't may mga bansa ring niluwagan ang requirements sa pagkuha ng mga Pinoy nurse.

"Kahit wala ka nang practice, eh kinukuha ka na nila dahil nangangailangan din sila ng health care workers. And that is why it is so unfair. Pero wala po tayong magagawa eh, kasi ang ating healthcare workers, they want a higher salary," ani Department of Health spokesperson Usec. Maria Rosario Vergeire.

Sa Jose Reyes Memorial Medical Center, nanlulumo umano ang nurse na si Cristy Donguines dahil sa kaniyang bilang, simula Enero hanggang Setyembre, 33 nurse na ang nagre-resign sa ospital.

May mga ward aniya sa ospital na dating may 12 hanggang 19 na nurse, pero ngayo'y nasa 4 na lang. Bukod pa umano rito ang mga nagkakasakit ng COVID-19 kaya hindi nakakapasok.

Ayon kay Donginues, dahil sa bigat ng trabaho at kakarampot na suweldo, hindi na nakapagtataka kung bakit maraming nurse ang pinipiling magtrabaho sa ibang bansa.

"Ibang-iba ang mga treatment ng mga health care workers na nasa ibang bansa kaysa dito sa Pilipinas. Kasi doon, pinapahalagahan talaga ang bawat health care worker doon, especially sa nurses. Hindi kagaya dito, bahala ka sa buhay mo," ani Donguines.

Ilang mambabatas na ang naghain ng panukalang batas para sa pagtaas ng sahod ng mga nurse sa bansa pero wala pang nakalulusot sa Kamara at Senado.

— Ulat ni Zandro Ochona, ABS-CBN News