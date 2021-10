MAYNILA - Dagsa pa rin ng mga tao nitong Miyerkoles ang Manila Baywalk Dolomite Beach, dahilan para maglipana ang mga vendors na sinamantala ang pagkakataon para kumita.

Ayon sa mga awtoridad, malaking hamon ito sa mga pulis at marshalls ng Department of Environment and Natural Resources (DENR) dahil nakokompromiso din ng dagsang mga bisita ang pagsunod sa health protocols.

Pami-pamilya at magkakaibigan ang dumayo sa Manila Baywalk para ienjoy ang dolomite at ang sunset.

Karamihan sa mga pumunta rito ay mula pa sa malalayong lugar gaya ng Marikina, Valenzuela, Cavite at iba pa.

Ayon sa mga namamasyal, sinadya nila ang kontrobersyal na dolomite beach dahil naintriga sila sa mga nakikita nila sa telebisyon at social media.

"Napakasaya po kasi since 2 years hindi nakalabas yung mga anak namin lalo sa amin sa Valenzuela napakahigpit. Kaya sinubok namin silang lumabas ng bahay para maging masaya naman ang mga bata," kuwento ni Mabel de Paz.

Ang pagiging bakunado kontra COVID-19 ang rason ng mga tao na hindi matakot sa dami ng dumayo rito kahit wala nang social distancing. Dikit-dikit kasi ang kumpulan ang mga tao.

"Kasi kahit sabihin na gathering dito, yung mga tao sa gobyerno kahit sila naman, kahit saan sila pumunta kahit wala pang eleksyon naga gathering na sila eh. May pagtitipon din silang nangyayari," ani Cruz Salise.

Wala naman patid ang pagpapaalala ng mga pulis at DENR marshals na isuot ng maayos ang kanilang face mask at maging mindful o conscious sa distansya mula sa ibang tao.

Kumpara noong weekend, mas organisado na raw ang flow ng tao. Iba na ang rin ang daanan ng mga papasok, na nasa main entrance.

Ang exit naman ay padiretso na ng overpass kaya wala nang salubungan.

Tabi-tabi rin ang vendors ng pagkain at mga laruan sa labas ng dolomite beach.

Ayon kay PLt. Crisostomo Duque, isa itong kinakabahala ng mga awtoridad.

"'Yan din and primary concern namin mam na itaboy sila. Actually kaninang umaga meron na kaming kinuhang mga paninda nila, mga payong pero nagsisibalikan," ani Duque.

Hanggang isara ang entrance gate nitong alas-5:45 ng hapon, marami pa ring tao sa labas.

Sabi ni Manila Police District Station 5 Commander PLt. Col. Evangeline Cayaban, importante na dapat limitado lang ang pagbubukas sa dolomite beach.

"Since pandemic pa rin sana magkaroon lang ng limited time. They will not stay longer there para kung picture taking lang naman and sunset sana hindi na mag stay longer dun," paliwanag ni Cayaban.

Paalala ng DENR, bawal pang maligo o magtampisaw kahit na yung mga pumupunta sa bahaging may tubig ay nakakalusot.

Pakiusap nila sumunod sa mga panuntunan dito.

Hanggang alas-6 lang ng gabi ang dolomite beach kaya nang palabasin na ang mga tao, doon naman sa exit, sa overpass at sa sidewalk ng Roxas Boulevard nagsiksikan.