MAYNILA—Arestado ang isang lalaki na nakuhanan ng hinihinalang marijuana sa Tondo, Maynila nitong Martes.

Ayon kay Police Col. Magno Gallora, hepe ng Moriones Police Station, nasita ng mga police ang 27 anyos na lalaki sa kanto ng Asuncion at Recto sa may Divisoria.

Wala kasing suot na face mask ang lalaki na may bitbit na 6 na mga kahon.

Kinapkapan ang lalaki at na-check din ang dala niyang mga kahon. May nakitang mga speakers sa loob, at nagulat ang mga awtoridad nang makitang may mga nakasilid sa loob ng mga speakers.

Higit P350,000 na hinihinalang marijuana, nadiskubreng nakatago sa loob ng mga speakers malapit sa Divisoria, Manila. Isang lalaki, huli. 📷MPD Station 2 pic.twitter.com/tmohI6Eu20 — Jekki Pascual (@jekkipascual) October 19, 2021

Napag-alaman na mga hinihinalang marijuana dried leaves na nakabalot sa plastik ang nasa loob. Aabot ng 2.9 kilos ang bigat ng droga na may street value na P354,000.

Inaalam na ng mga pulis kung saan binili ng suspek ang droga at kung saan niya dadalhin ang mga speakers. Nakakulong na siya sa MPD Station 2.